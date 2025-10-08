У Раді знайшли виправдання будівництву неякісних фортифікацій: назвали головну причину

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Після початку повномасштабної російської агресії особливо гостро постало питання будівництва фортифікацій. Виникало чимало скандалів через якість оборонних споруд.
Фортифікації. Фото з відкритих джерел
Народний депутат України Михайло Цимбалюк пояснив, як будували фортифікації та через що оборонні споруди були неякісними.
За його словами, ситуація з будівництвом фортифікацій — складна, але має свої об’єктивні причини. Нардеп пояснив, що з початком повномасштабної війни у 2022 році в Україні не існувало єдиної військової структури, яка б відповідала за цей напрям.
Народний депутат уточнив, що в Україні сьогодні діє Державна спеціальна служба транспорту — військова структура. Вона відповідає за проєктування, будівництво, охорону та передачу в експлуатацію фортифікаційних споруд.
Щодо можливих зловживань при будівництві фортифікацій нардеп пояснив, що триває розслідування — є кримінальні провадження. Проте, за його словами, проведення експертиз у зоні бойових дій або на тимчасово окупованих територіях залишається складним або неможливим.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які видатки, передбачені у проєкті бюджету на 2026 рік, на думку нардепів, потрібно спрямувати на оборону.