У Раді знайшли виправдання будівництву неякісних фортифікацій: назвали головну причину

Після початку повномасштабної російської агресії особливо гостро постало питання будівництва фортифікацій. Виникало чимало скандалів через якість оборонних споруд.

Народний депутат України Михайло Цимбалюк пояснив, як будували фортифікації та через що оборонні споруди були неякісними.

За його словами, ситуація з будівництвом фортифікацій — складна, але має свої об’єктивні причини. Нардеп пояснив, що з початком повномасштабної війни у 2022 році в Україні не існувало єдиної військової структури, яка б відповідала за цей напрям.

“Саме тому фортифікації тоді будували всі: громади, військові, обласні адміністрації, будівельні компанії з усіх куточків країни. Держава, громади, бізнес — усі тоді робили спільну справу, і за це кожному варто подякувати. Разом із тим, не завжди була належна якість робіт — не всі мали досвід будівництва оборонних споруд. Цивільні будівельники ризикували життям, нищилася техніка, а компенсації отримали не всі. Це теж правда, яку не можна замовчувати”, — пояснив політик.

Народний депутат уточнив, що в Україні сьогодні діє Державна спеціальна служба транспорту — військова структура. Вона відповідає за проєктування, будівництво, охорону та передачу в експлуатацію фортифікаційних споруд.

Щодо можливих зловживань при будівництві фортифікацій нардеп пояснив, що триває розслідування — є кримінальні провадження. Проте, за його словами, проведення експертиз у зоні бойових дій або на тимчасово окупованих територіях залишається складним або неможливим.

“Факти порушень є поодинокі, але ганебні й неприпустимі. Усі матеріали передані правоохоронним органам. На найближчих засіданнях ТСК запросить керівників слідчих структур, аби заслухати звіти про розслідування”, — підсумував політик.

