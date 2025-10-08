В Раде нашли оправдание строительству некачественных фортификаций: назвали главную причину

Рубрики
После начала полномасштабной российской агрессии особенно остро встал вопрос о строительстве фортификаций. Возникало немало скандалов из-за качества оборонительных сооружений.
Фортификации. Фото из открытых источников
Народный депутат Украины Михаил Цымбалюк объяснил, как строили фортификации и почему оборонные сооружения были некачественными.
По его словам, ситуация со строительством фортификаций – сложная, но имеет свои объективные причины. Нардеп пояснил, что с началом полномасштабной войны в 2022 году в Украине не существовало единой военной структуры, отвечающей за это направление.
Народный депутат уточнил, что в Украине сегодня действует Государственная специальная служба транспорта – военная структура. Она отвечает за проектирование, строительство, охрану и передачу в эксплуатацию фортификационных сооружений.
Относительно возможных злоупотреблений при строительстве фортификаций нардеп пояснил, что продолжается расследование — есть уголовные производства. Однако, по его словам, проведение экспертиз в зоне боевых действий или на временно оккупированных территориях остается сложным или невозможным.
