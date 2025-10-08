В Раде нашли оправдание строительству некачественных фортификаций: назвали главную причину

После начала полномасштабной российской агрессии особенно остро встал вопрос о строительстве фортификаций. Возникало немало скандалов из-за качества оборонительных сооружений.

Фортификации. Фото из открытых источников

Народный депутат Украины Михаил Цымбалюк объяснил, как строили фортификации и почему оборонные сооружения были некачественными.

По его словам, ситуация со строительством фортификаций – сложная, но имеет свои объективные причины. Нардеп пояснил, что с началом полномасштабной войны в 2022 году в Украине не существовало единой военной структуры, отвечающей за это направление.

"Именно поэтому фортификации тогда строили все: общины, военные, областные администрации, строительные компании со всех уголков страны. Государство, общины, бизнес — все тогда делали общее дело, и за это каждого следует поблагодарить. Вместе с тем, не всегда было должное качество работ — не все имели опыт строительства оборонных сооружений. Гражданские строители рисковали жизнью, уничтожалась техника, а компенсации получили не все. Это тоже правда, которую нельзя умалчивать”, — объяснил политик.

Народный депутат уточнил, что в Украине сегодня действует Государственная специальная служба транспорта – военная структура. Она отвечает за проектирование, строительство, охрану и передачу в эксплуатацию фортификационных сооружений.

Относительно возможных злоупотреблений при строительстве фортификаций нардеп пояснил, что продолжается расследование — есть уголовные производства. Однако, по его словам, проведение экспертиз в зоне боевых действий или на временно оккупированных территориях остается сложным или невозможным.

"Факты нарушений единичны, но позорны и недопустимы. Все материалы переданы правоохранительным органам. На ближайших заседаниях ВСК пригласит руководителей следственных структур, чтобы заслушать отчеты о расследовании", — подытожил политик.

