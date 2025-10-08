logo

В Раде нашли оправдание строительству некачественных фортификаций: назвали главную причину

Народный депутат Михаил Цымбалюк рассказал, почему в Украине возникли проблемы со строительством оборонных сооружений

8 октября 2025, 18:09
Автор:
Кречмаровская Наталия

После начала полномасштабной российской агрессии особенно остро встал вопрос о строительстве фортификаций. Возникало немало скандалов из-за качества оборонительных сооружений.

В Раде нашли оправдание строительству некачественных фортификаций: назвали главную причину

Фортификации. Фото из открытых источников

Народный депутат Украины Михаил Цымбалюк объяснил, как строили фортификации и почему оборонные сооружения были некачественными.

По его словам, ситуация со строительством фортификаций – сложная, но имеет свои объективные причины. Нардеп пояснил, что с началом полномасштабной войны в 2022 году в Украине не существовало единой военной структуры, отвечающей за это направление.

"Именно поэтому фортификации тогда строили все: общины, военные, областные администрации, строительные компании со всех уголков страны. Государство, общины, бизнес — все тогда делали общее дело, и за это каждого следует поблагодарить. Вместе с тем, не всегда было должное качество работ — не все имели опыт строительства оборонных сооружений. Гражданские строители рисковали жизнью, уничтожалась техника, а компенсации получили не все. Это тоже правда, которую нельзя умалчивать”, — объяснил политик.

Народный депутат уточнил, что в Украине сегодня действует Государственная специальная служба транспорта – военная структура. Она отвечает за проектирование, строительство, охрану и передачу в эксплуатацию фортификационных сооружений.

Относительно возможных злоупотреблений при строительстве фортификаций нардеп пояснил, что продолжается расследование — есть уголовные производства. Однако, по его словам, проведение экспертиз в зоне боевых действий или на временно оккупированных территориях остается сложным или невозможным.

"Факты нарушений единичны, но позорны и недопустимы. Все материалы переданы правоохранительным органам. На ближайших заседаниях ВСК пригласит руководителей следственных структур, чтобы заслушать отчеты о расследовании", — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие расходы, предусмотренные в проекте бюджета на 2026 год, по мнению нардепов, нужно направить на оборону.




Источник: https://www.facebook.com/reel/1461027155171379/
