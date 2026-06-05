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Нардепи хапаються за голову: це матиме катастрофічні наслідки для ЗСУ та України

Народний депутат Разумков розповів, де планують брати гроші на підвищення зарплат для військових і чому це не зробили раніше

5 червня 2026, 14:46
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Кречмаровская Наталия

В Україні вже анонсували значне підвищення виплат військовим. Однак в Раді зазначили, що грошей, найімовірніше, на реалізацію рішень не буде. 

Нардепи хапаються за голову: це матиме катастрофічні наслідки для ЗСУ та України

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Дмитро Разумков розповів, що Україна ще нічого не отримала від партнерів. За його словами, у 2026 та 2027 роках мали отримати 90 млрд євро. 

“Станом на сьогодні, а сьогодні в нас з вами червень, ми отримали дірку від бублика і нічого більше поки що. А мали отримати 50 млрд в цьому році. Поки що нуль. Коли ми їх отримуємо, в якому об'ємі і тому подібне, це велике питання”, — зазначив політик. 

За його словами, анонсували підвищення виплат військовим до 400 тис. грн — це +135%, мінімальної зарплати + 10 000 грн — це +50%. Минулого року, за словами нардепа, коли приймали державний бюджет, на пропозицію підняти мінімальну зарплату для військових, медиків та вчителів, а також збільшити зарплати “на нулі”, влада говорила, що грошей немає. При цьому, як наголосив політик, разом з пропозицією надавали розрахунки, де можна взяти гроші на підвищення.

“Виникає єдине і просте запитання: "Так, а що далі? Ви зараз декларуєте ці цифри, у вас є під них ресурс? Якщо він у  вас є, то тоді ми праві. Минулого року можна було піднімати зарплати і військовим, і всім іншим категоріям громадян. А якщо цих грошей немає, то просто уявіть собі ситуацію, коли пообіцяли хлопцям про те, що якщо ти воюєш на нулі, ти отримуєш 400 000, а він ці гроші не отримає. Що він зробить? Він скаже: "Дякую, ця держава вкотре мене кинула, я пішов додому". Це буде саме так”, — спрогнозував політик.

При цьому, за його словами, грошей цих не буде, адже зміни в бронюванні призведе до зменшення надходжень до державного бюджету і збільшення видатків.

“І якщо не буде грошей від Європейського Союзу, тих 90 млрд, про які ми говоримо, це буде означати, що грошей в державному бюджеті України на забезпечення потреб Збройних Сил України не буде. Наслідків ми з вами добре всі розуміємо”, — підсумував народний депутат.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді шокували правдою про війну.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=vJCJae9dnXY
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