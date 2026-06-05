Нардепы хватаются за голову: это будет иметь катастрофические последствия для ВСУ и Украины

В Украине уже анонсировали значительное повышение выплат военным. Однако в Раде отметили, что денег, вероятнее всего, на реализацию решений не будет.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Дмитрий Разумков рассказал, что Украина еще ничего не получила от партнеров. По его словам, в 2026 и 2027 годах должны были получить 90 млрд евро.

"По состоянию на сегодня, а сегодня у нас с вами июнь, мы получили дыру от бублика и ничего больше пока. А должны получить 50 млрд в этом году. Пока ноль. Когда мы их получаем, в каком объеме и тому подобное, это большой вопрос", — отметил политик.

По его словам, анонсировали повышение выплат военным до 400 тыс. грн – это +135%, минимальной зарплаты +10 000 грн – это +50%. В прошлом году, по словам нардепа, когда принимали государственный бюджет, на предложение поднять минимальную зарплату для военных, медиков и учителей, а также увеличить зарплаты "на нуле", власти говорили, что денег нет. При этом, как подчеркнул политик, вместе с предложением давали расчеты, где можно взять деньги на повышение.

“Возникает единственный и простой вопрос: "А что дальше? Вы сейчас декларируете эти цифры, у вас есть под них ресурс? Если он у вас есть, тогда мы правы. В прошлом году можно было поднимать зарплаты и военным, и всем остальным категориям граждан. А если этих денег нет, то представьте себе ситуацию, когда пообещали ребятам о том, что если ты воюешь на нуле, ты получаешь 400 000, а он эти деньги не получит. Что он сделает? Он скажет: "Спасибо, это государство еще раз меня кинуло, я пошел домой". Это будет именно так”, – спрогнозировал политик.

При этом, по его словам, денег этих не будет, ведь изменения в бронировании приведут к уменьшению поступлений в государственный бюджет и увеличению расходов.

"И если не будет денег от Европейского Союза, тех 90 млрд, о которых мы говорим, это будет означать, что денег в государственном бюджете Украины на обеспечение нужд Вооруженных Сил Украины не будет. Последствий мы с вами хорошо все понимаем", — подытожил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде шокировали правдой о войне.