logo

BTC/USD

61901

ETH/USD

1655.31

USD/UAH

44.36

EUR/UAH

51.64

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Нардепы хватаются за голову: это будет иметь катастрофические последствия для ВСУ и Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Нардепы хватаются за голову: это будет иметь катастрофические последствия для ВСУ и Украины

Народный депутат Разумков рассказал, где планируют брать деньги на повышение зарплат для военных и почему это не сделали раньше

5 июня 2026, 14:46
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Украине уже анонсировали значительное повышение выплат военным. Однако в Раде отметили, что денег, вероятнее всего, на реализацию решений не будет.

Нардепы хватаются за голову: это будет иметь катастрофические последствия для ВСУ и Украины

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Дмитрий Разумков рассказал, что Украина еще ничего не получила от партнеров. По его словам, в 2026 и 2027 годах должны были получить 90 млрд евро.

"По состоянию на сегодня, а сегодня у нас с вами июнь, мы получили дыру от бублика и ничего больше пока. А должны получить 50 млрд в этом году. Пока ноль. Когда мы их получаем, в каком объеме и тому подобное, это большой вопрос", — отметил политик.

По его словам, анонсировали повышение выплат военным до 400 тыс. грн – это +135%, минимальной зарплаты +10 000 грн – это +50%. В прошлом году, по словам нардепа, когда принимали государственный бюджет, на предложение поднять минимальную зарплату для военных, медиков и учителей, а также увеличить зарплаты "на нуле", власти говорили, что денег нет. При этом, как подчеркнул политик, вместе с предложением давали расчеты, где можно взять деньги на повышение.

“Возникает единственный и простой вопрос: "А что дальше? Вы сейчас декларируете эти цифры, у вас есть под них ресурс? Если он у вас есть, тогда мы правы. В прошлом году можно было поднимать зарплаты и военным, и всем остальным категориям граждан. А если этих денег нет, то представьте себе ситуацию, когда пообещали ребятам о том, что если ты воюешь на нуле, ты получаешь 400 000, а он эти деньги не получит. Что он сделает? Он скажет: "Спасибо, это государство еще раз меня кинуло, я пошел домой". Это будет именно так”, – спрогнозировал политик.

При этом, по его словам, денег этих не будет, ведь изменения в бронировании приведут к уменьшению поступлений в государственный бюджет и увеличению расходов.

"И если не будет денег от Европейского Союза, тех 90 млрд, о которых мы говорим, это будет означать, что денег в государственном бюджете Украины на обеспечение нужд Вооруженных Сил Украины не будет. Последствий мы с вами хорошо все понимаем", — подытожил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде шокировали правдой о войне.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vJCJae9dnXY
Теги:

Новости

Все новости