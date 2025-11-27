Нардепам уривається терпець: у Раді заявили про жорсткі вимоги до Зеленського

Народні депутати шоковані ситуацією, яка склалася із проведенням мирних переговорів. У Верховній Раді закликали президента Володимира Зеленського до чесного діалогу про "мирні угоди" та справедливого покарання фігурантів корупційних скандалів. Нардепи засуджують практику, коли українці дізнаються про хід "мирних угод" останніми і виключно через західні або російські медіа.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка Ірина Геращенко заявила, що український народ має право знати правду про деталі перемовин, які стосуються майбутнього країни.

“Зеленський, як гарант Конституції, має комунікувати з суспільством. Тому "Європейська Солідарність" наполягає на зустрічі Володимира Зеленського з лідерами парламентських фракцій. Президент не повинен обмежуватися лише комфортним спілкуванням зі своєю фракцією, — він зобов’язаний пояснити всьому парламенту, незалежно від політичних симпатій, які саме директиви і "червоні лінії" були надані українській переговорній групі”, — заявили у Раді.

Нардепи зазначили, що переговорна група, яка сьогодні представляє Україну, складається не з професійних дипломатів, а осіб, дискредитованих корупційними скандалами.

“Як повідомляють ЗМІ, включення до групи Андрія Єрмака та Рустема Умєрова є спробою Зеленського врятувати своїх найдовіреніших менеджерів від підозр і слідчих дій. Хоч гарант Конституції мав би керуватися національними інтересами, а не порятунком друзів. Це непрофесійний і небезпечний вибір, який призвів до того, що долю України вирішували за спиною України Ушакови- Дмітрієви, навʼязуючи план капітуляції. Якщо Умерова більше турбують власні гарантії безпеки, аніж відповідальність Росії за геноцид і воєнні злочини, це показово!”, — заявили нардепи.

Також у Раді вимагають негайного виключення з переговорної групи всіх скомпрометованих осіб і залучення фахових дипломатів, професіоналів, які мають відповідний фах і досвід, й захищатимуть національні інтереси України, а не себе — від кримінальних справ.

