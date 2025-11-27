Нардепам уривається терпець: у Раді заявили про жорсткі вимоги до Зеленського

Рубрики
Народні депутати шоковані ситуацією, яка склалася із проведенням мирних переговорів. У Верховній Раді закликали президента Володимира Зеленського до чесного діалогу про "мирні угоди" та справедливого покарання фігурантів корупційних скандалів. Нардепи засуджують практику, коли українці дізнаються про хід "мирних угод" останніми і виключно через західні або російські медіа.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Народна депутатка Ірина Геращенко заявила, що український народ має право знати правду про деталі перемовин, які стосуються майбутнього країни.
Нардепи зазначили, що переговорна група, яка сьогодні представляє Україну, складається не з професійних дипломатів, а осіб, дискредитованих корупційними скандалами.
Також у Раді вимагають негайного виключення з переговорної групи всіх скомпрометованих осіб і залучення фахових дипломатів, професіоналів, які мають відповідний фах і досвід, й захищатимуть національні інтереси України, а не себе — від кримінальних справ.
