Нардепы теряют терпение: в Раде заявили о жестких требованиях к Зеленскому

Народные депутаты шокированы ситуацией, которая сложилась с проведением мирных переговоров. В Верховной Раде призвали президента Владимира Зеленского к честному диалогу о "мирных соглашениях" и справедливому наказанию фигурантов коррупционных скандалов. Нардепы осуждают практику, когда украинцы узнают о ходе мирных соглашений последними и исключительно через западные или российские медиа.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Ирина Геращенко заявила, что украинский народ имеет право знать правду о деталях переговоров, касающихся будущего страны.

"Зеленский, как гарант Конституции, должен коммуницировать с обществом. Поэтому "Европейская Солидарность" настаивает на встрече Владимира Зеленского с лидерами парламентских фракций. Президент не должен ограничиваться лишь комфортным общением со своей фракцией, - он обязан объяснить всему парламенту, независимо от политических симпатий, какие именно директивы и красные линии были предоставлены украинской переговорной группе”, — заявили в Раде.

Нардепы отметили, что переговорная группа, сегодня представляющая Украину, состоит не из профессиональных дипломатов, а лиц, дискредитированных коррупционными скандалами.

"Как сообщают СМИ, включение в группу Андрея Ермака и Рустема Умерова является попыткой Зеленского спасти своих самых доверенных менеджеров от подозрений и следственных действий. Хотя гарант Конституции должен руководствоваться национальными интересами, а не спасением друзей. Это непрофессиональный и опасный выбор, который призвал Дмитриев, навязывая план капитуляции. Если Умерова больше беспокоят собственные гарантии безопасности, чем ответственность России за геноцид и военные преступления, это показательно!”, — заявили нардепы.

Также в Раде требуют немедленного исключения из переговорной группы всех скомпрометированных лиц и привлечения профессиональных дипломатов, профессионалов, имеющих соответствующую профессию и опыт, и будут защищать национальные интересы Украины, а не себя – от уголовных дел.

