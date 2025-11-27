Нардепы теряют терпение: в Раде заявили о жестких требованиях к Зеленскому

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Народные депутаты шокированы ситуацией, которая сложилась с проведением мирных переговоров. В Верховной Раде призвали президента Владимира Зеленского к честному диалогу о "мирных соглашениях" и справедливому наказанию фигурантов коррупционных скандалов. Нардепы осуждают практику, когда украинцы узнают о ходе мирных соглашений последними и исключительно через западные или российские медиа.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Народная депутат Ирина Геращенко заявила, что украинский народ имеет право знать правду о деталях переговоров, касающихся будущего страны.
Нардепы отметили, что переговорная группа, сегодня представляющая Украину, состоит не из профессиональных дипломатов, а лиц, дискредитированных коррупционными скандалами.
Также в Раде требуют немедленного исключения из переговорной группы всех скомпрометированных лиц и привлечения профессиональных дипломатов, профессионалов, имеющих соответствующую профессию и опыт, и будут защищать национальные интересы Украины, а не себя – от уголовных дел.
