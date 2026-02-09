Нардепам бракує слів: це вже катастрофа на передовій

Ситуація на фронті складна — військові потребують вчасних поставок не тільки зброї, а й простих та дуже необхідних речей. Однак країна не завжди може забезпечити військових навіть хімічними грілками.

Війна в Україні. Ілюстративне фото

Про ситуацію розповіла народна депутатка України Ірина Геращенко. Політикиня пояснила, що у вівторок, на відкритті нинішньої сесії Верховної Ради звернула увагу уряду на катастрофу з хімічними грілками на передовій.

“Зачитала смс з фронту, де хлопці пишуть про обмороження і ампутації. Сьогодні про це вже говорять журналісти. Як можна було не передбачити грілки і не надати їх війську у необхідній кількості? Чому і досі це одна з найдефіцитніших позицій, закрити яку намагаються волонтери. Це ж вже не ракети, не дрони, а грілки! Чи їх теж має поставити українським військовим коаліція охочих??? Немає слів”, — заявила про ситуацію народна депутатка.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що забезпечення військових на фронті дронами Україна може провалити. У Раді критикують і організацію закупівель і самі закупівлі.

Народна депутатка Анна Скороход повідомила, що Генштаб та Міноборони не змогли сформувати план закупівель дронів на 2026 рік. Тепер, за її словами, АОЗ опитує виробників щодо екстреного виготовлення дронів на лютий-березень 2026 року. Однак, на переконання нардепки, питання в іншому: хлопці на фронті, з якими спілкуємось постійно, говорять про те, що дрони, які надходять із загальної закупівлі, часто потребують доопрацювання або заміни. Навіть більше, народна депутатка пояснила, що держава закуповує дрони, але не закуповує до них деталі, і військовим доводиться робити це власним коштом.



