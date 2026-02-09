Нардепам не хватает слов: это уже катастрофа на передовой

Ситуация на фронте сложная – военные нуждаются в своевременных поставках не только оружия, а и простых и очень необходимых вещей. Однако страна не всегда может снабдить военных даже химическими грелками.

Война в Украине. Иллюстративное фото

О ситуации рассказала народный депутат Украины Ирина Геращенко. Политик пояснила, что во вторник, на открытии нынешней сессии Верховной Рады обратила внимание правительства на катастрофу с химическими грелками на передовой.

"Зачитала смс с фронта, где ребята пишут об обморожении и ампутациях. Сегодня об этом уже говорят журналисты. Как можно было не предусмотреть грелки и не предоставить их войску в необходимом количестве? Почему до сих пор это одна из самых дефицитных позиций, закрыть которую пытаются волонтеры. Это же уже не ракеты, не дроны, а грелки! Или тоже должна поставить украинским военным коалиция желающих??? Нет слов”, — заявила о ситуации народная депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что обеспечение военных на фронте дронами Украина может провалить. В Раде критикуют и организацию закупок и сами закупки.

Народная депутат Анна Скороход сообщила, что Генштаб и Минобороны не смогли сформировать план закупок дронов на 2026 год. Теперь, по ее словам, АОЗ опрашивает производителей экстренного изготовления дронов на февраль-март 2026 года. Однако, по убеждению нардепки, вопрос в другом: парни на фронте, с которыми общаемся постоянно, говорят о том, что поступающие из общей закупки дроны часто нуждаются в доработке или замене. Более того, народная депутат объяснила, что государство закупает дроны, но не закупает к ним детали, и военным приходится делать это за свой счет.



