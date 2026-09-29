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Нардеп жорстко розкритикував Зеленського: за що має відповідати президент

Народний депутат Гончаренко розповів, хто винен у відсутності перехоплювачів дронів

29 вересня 2026, 21:23
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Кречмаровская Наталия

Постійна атака дронами на Київ акцентувала увагу на відсутності перехоплювачів. Ці питання ставлять і у Верховній Раді. 

Нардеп жорстко розкритикував Зеленського: за що має відповідати президент

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко різко розкритикував ситуацію з ППО в Україні і вказав хто винен у першу чергу. Політик зауважив, що виникають питання до статистики, скільки було збито та перехоплено дронів. Адже, зазначив, що дані, які оприлюднюють, не накладаються на те, що бачить нардеп. Головне, за його словами, питання — чому не перехоплюють дрони. Вказав він і хто має понести відповідальність. 

“Чи є прізвище — так, є. Володимир Зеленський, він є верховним головнокомандувачем України. Він нам обіцяв, що будуть ці перехоплювачі, і він несе за це відповідальність”, — пояснив політик.

Нардеп зазначив, що президент призначає людей, розподіляє гроші, уточнив, колосальні гроші. Зауважив, що військовий бюджет насправді дуже великий. 

“У мене питання, він є Верховним головнокомандувачем, він розподіляє ці кошти і як вони так розподілені, що питання захисту неба не вирішено?”, — наголосив політик

І, за його словами, не варто пояснювати нестачу можливостей першочерговими потребами фронту. Політик зауважив, що ворог атакує і військові об’єкти, зокрема склади. А скільки коштувала вся та зброя, яка вилетіла на повітря, тому що небо не захищено, зауважив він.

Також Гончаренко нагадав, що Зеленський обіцяв і антибалістику. 

“Насправді це теж в мене викликає питання, чи це в принципі можливо”, — підсумував політик. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що станеться, якщо РФ почне бити по мостах через Дніпро.




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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=UCeQptQCfyM
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