Нардеп жорстко розкритикував Зеленського: за що має відповідати президент

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Кречмаровская Наталия
Постійна атака дронами на Київ акцентувала увагу на відсутності перехоплювачів. Ці питання ставлять і у Верховній Раді.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Олексій Гончаренко різко розкритикував ситуацію з ППО в Україні і вказав хто винен у першу чергу. Політик зауважив, що виникають питання до статистики, скільки було збито та перехоплено дронів. Адже, зазначив, що дані, які оприлюднюють, не накладаються на те, що бачить нардеп. Головне, за його словами, питання — чому не перехоплюють дрони. Вказав він і хто має понести відповідальність.
Нардеп зазначив, що президент призначає людей, розподіляє гроші, уточнив, колосальні гроші. Зауважив, що військовий бюджет насправді дуже великий.
І, за його словами, не варто пояснювати нестачу можливостей першочерговими потребами фронту. Політик зауважив, що ворог атакує і військові об’єкти, зокрема склади. А скільки коштувала вся та зброя, яка вилетіла на повітря, тому що небо не захищено, зауважив він.
Також Гончаренко нагадав, що Зеленський обіцяв і антибалістику.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що станеться, якщо РФ почне бити по мостах через Дніпро.