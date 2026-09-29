Нардеп жестко раскритиковал Зеленского: за что должен отвечать президент

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Кречмаровская Наталия
Постоянная атака дронами на Киев акцентировала внимание на отсутствии перехватчиков. Эти вопросы задают и в Верховной Раде.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Алексей Гончаренко резко раскритиковал ситуацию с ПВО в Украине и указал, кто виноват в первую очередь. Политик отметил, что возникают вопросы к статистике, сколько было сбито и перехвачено дронов. Ведь, отметил, что обнародуемые данные не накладываются на то, что видит нардеп. Главный, по его словам, вопрос – почему не перехватывают дроны. Он указал и кто должен понести ответственность.
Нардеп отметил, что президент назначает людей, распределяет деньги, уточнил, колоссальные деньги. Заметил, что военный бюджет действительно очень большой.
И, по его словам, не стоит объяснять нехватку возможностей первоочередными потребностями фронта. Политик отметил, что враг атакует и военные объекты, в том числе склады. А сколько стоило все то вылетевшее на воздух оружие, потому что небо не защищено, заметил он.
Также Гончаренко напомнил, что Зеленский обещал и антибаллистику.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что произойдет, если РФ начнет бить по мостам через Днепр.