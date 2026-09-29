Нардеп жестко раскритиковал Зеленского: за что должен отвечать президент

Постоянная атака дронами на Киев акцентировала внимание на отсутствии перехватчиков. Эти вопросы задают и в Верховной Раде.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Гончаренко резко раскритиковал ситуацию с ПВО в Украине и указал, кто виноват в первую очередь. Политик отметил, что возникают вопросы к статистике, сколько было сбито и перехвачено дронов. Ведь, отметил, что обнародуемые данные не накладываются на то, что видит нардеп. Главный, по его словам, вопрос – почему не перехватывают дроны. Он указал и кто должен понести ответственность.

"Есть ли фамилия — да, есть. Владимир Зеленский, он является верховным главнокомандующим Украины. Он нам обещал, что будут эти перехватчики, и он несет за это ответственность", — пояснил политик.

Нардеп отметил, что президент назначает людей, распределяет деньги, уточнил, колоссальные деньги. Заметил, что военный бюджет действительно очень большой.

"У меня вопрос, он является Верховным главнокомандующим, он распределяет эти средства и как они так распределены, что вопрос защиты неба не решен?", — подчеркнул политик.

И, по его словам, не стоит объяснять нехватку возможностей первоочередными потребностями фронта. Политик отметил, что враг атакует и военные объекты, в том числе склады. А сколько стоило все то вылетевшее на воздух оружие, потому что небо не защищено, заметил он.

Также Гончаренко напомнил, что Зеленский обещал и антибаллистику.

"На самом деле это тоже у меня вызывает вопрос, возможно ли это в принципе", — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что произойдет, если РФ начнет бить по мостам через Днепр.



