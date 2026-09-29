Росія може вдарити по мостах через Дніпро: що станеться після першого удару

У мережі інтернет все частіше з’являється інформація про намір росіян зруйнувати мости через Дніпро та дамби. На тлі посилення атак та розширення переліку цілей загроза обстрілів може наростати.

Обстріл. Фото портал "Коментарі"

Військовий експерт Роман Світан зазначив, що навряд чи росіянам вдасться зруйнувати якусь дамбу без ядерного удару, адже будувалися вони у радянський час і мають певний запас міцності. Однак не виключив, що вони спробують це зробити.

Експерт зазначив, що рішення проблеми просте — потрібно скинути обсяг води і удари по дамбі не матимуть катастрофічних наслідків. Інше питання, за його словами, гідроелектростанції чи енергетичне обладнання, яке може бути на цих дамбах.

Щодо мостів, зазначив Світан, то їх також нереально “вибити” — не так просто навіть влучити. До того ж вони захищені певними системами РЕБ. Однак експерт зазначає, що влада на місцях має готуватися до різних сценаріїв і пропрацьовувати певні механізми переправ з одного берега на інший. Готовність, за його словами, має бути в усякім разі.

"І в принципі навіть повна руйнація всіх мостів до колапсу як такого не приведе. А це ще треба ще постаратися. Але росіяни відкриють кришку Пандори, якщо вони зачеплять хоч один наш міст. Річ у тому, що ми можемо дістати до російських мостів. Причому, зараз механізми винесення до п'ятсоткілометрової зони російських мостів у нас теж є. У принципі, якщо росіяни почнуть або будуть хоча б наміри щодо наших мостів, то в них буде набагато проблематичнішим вирішення такої ж проблеми”, — зазначив Світан.

Однак він підсумував, що навряд чи росіяни будуть обстрілювати мости.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про єдину правильну концепцію завершення війни на думку Романа Світана.