Україна має переглянути стратегію боротьби з БпЛА, зробивши акцент на перехопленні "шахедів" ще до кордону. Мета — перетворити масовані атаки на економічно безглуздий для РФ процес завдяки впровадженню дешевих і системних методів знищення. Про це в ефірі Radio NV заявив народний депутат України від фракції "Голос", секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

Нардеп: «Шахеди» не мають долітати до Київа, Дніпра чи Одеси

За його словами, Україна не повинна миритися з тим, що ворожі ударні безпілотники збивають уже над Києвом, Одесою, Херсоном чи іншими містами. Натомість ідеальна модель — це знищення всіх "Шахедів" одразу після перетину державного кордону або на мінімальній відстані від нього, щоб вони фізично не долітали до населених пунктів.

Коментуючи заяву міністра оборони Михайла Федорова про завдання знищити російські ударні дрони як явище та запитання, чи реально досягти цього вже цього року, Костенко наголосив, що технічно це можливо.

"І Михайло, який доповідав нам , як Комітету, на це також сподівається. Він правильно каже. Моя точка зору, що ми не маємо допускати, щоб "Шахеди" збивалися над Києвом, над Одесою, над Херсоном, над іншими містами. Вони мають всі збиватися при перетині українського кордону. Кілометр-два, ну, хай 10. Але точно не долітати, не влітати в Київ", — наголосив депутат.

На його думку, "Шахеди" не є надскладною або унікальною зброєю, і їх можна збивати практично всіма типами протиповітряної оборони, зокрема й застарілими системами. Основна складність полягає не в самому перехопленні, а в дефіциті відповідних засобів ППО та боєприпасів до них, оскільки світ не був готовий до настільки масового застосування дронів у війні.

"Потрібно шукати дешеві засоби, і ми їх уже знайшли. Тепер їх слід масштабувати й удосконалювати, щоб вони працювали за будь-яких умов, — тоді Росії буде вкрай складно знайти їм ефективну протидію", — зауважив нардеп.

