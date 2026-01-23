Рубрики
Украина должна пересмотреть стратегию борьбы с БПЛА, сделав акцент на перехвате "шахедов" еще до границы. Цель – превратить массированные атаки в экономически бессмысленный для РФ процесс благодаря внедрению дешевых и системных методов уничтожения. Об этом в эфире Radio NV заявил народный депутат Украины от фракции "Голос", секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.
Нардеп: «Шахеды» не должны долетать до Киева, Днепра или Одессы
По его словам, Украина не должна мириться с тем, что вражеские ударные беспилотники уже сбивают над Киевом, Одессой, Херсоном или другими городами. Идеальная модель — это уничтожение всех "Шахедов" сразу после пересечения государственной границы или на минимальном расстоянии от нее, чтобы они физически не долетали до населенных пунктов.
Комментируя заявление министра обороны Михаила Федорова о задаче уничтожить российские ударные дроны как явление и вопрос, реально ли достичь этого уже в этом году, Костенко подчеркнул, что технически это возможно.
По его мнению, "Шахеды" не являются сверхсложным или уникальным оружием, и их можно сбивать практически всеми типами противовоздушной обороны, в том числе и устаревшими системами. Основная сложность заключается не в самом перехвате, а в дефиците соответствующих средств ПВО и боеприпасов к ним, поскольку мир не был готов к столь массовому применению дронов в войне.
