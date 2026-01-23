Украина должна пересмотреть стратегию борьбы с БПЛА, сделав акцент на перехвате "шахедов" еще до границы. Цель – превратить массированные атаки в экономически бессмысленный для РФ процесс благодаря внедрению дешевых и системных методов уничтожения. Об этом в эфире Radio NV заявил народный депутат Украины от фракции "Голос", секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Нардеп: «Шахеды» не должны долетать до Киева, Днепра или Одессы

По его словам, Украина не должна мириться с тем, что вражеские ударные беспилотники уже сбивают над Киевом, Одессой, Херсоном или другими городами. Идеальная модель — это уничтожение всех "Шахедов" сразу после пересечения государственной границы или на минимальном расстоянии от нее, чтобы они физически не долетали до населенных пунктов.

Комментируя заявление министра обороны Михаила Федорова о задаче уничтожить российские ударные дроны как явление и вопрос, реально ли достичь этого уже в этом году, Костенко подчеркнул, что технически это возможно.

"И Михаил, который докладывал нам , как Комитету, на это тоже надеется. Он правильно говорит. Моя точка зрения, что мы не должны допускать, чтобы "Шахеды" сбивались над Киевом, над Одессой, над Херсоном, над другими городами. Они должны все сбиваться при пересечении украинской границы. Километр-два, ну, пусть 10. Но точно не долетать, не влетать в Киев", — подчеркнул депутат.

По его мнению, "Шахеды" не являются сверхсложным или уникальным оружием, и их можно сбивать практически всеми типами противовоздушной обороны, в том числе и устаревшими системами. Основная сложность заключается не в самом перехвате, а в дефиците соответствующих средств ПВО и боеприпасов к ним, поскольку мир не был готов к столь массовому применению дронов в войне.

"Нужно искать дешевые средства, и мы их уже нашли. Теперь их следует масштабировать и совершенствовать, чтобы они работали при любых условиях, тогда России будет крайне сложно найти им эффективное противодействие", — отметил нардеп.

