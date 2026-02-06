Нардеп: Робота над умовами миру перейшла у професійну площину завдяки Буданову та Арахамії

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев позитивно оцінив зміну формату переговорного процесу щодо встановлення миру. В інтерв'ю для "Новини.LIVE" він подякував Давиду Арахамії та Кирилу Буданову, зазначивши, що на зміну медійному шуму прийшла фахова робота в групах.

Данило Гетманцев: Робота над умовами миру перейшла у професійну площину завдяки Буданову та Арахамії

"На сьогодні дійсно почалася робота в групах. Тобто, реальна робота з встановлення тих чи інших мирних умов. Ми маємо іншу якість цього процесу. Ми не маємо цих гучних політичних заяв, цих гучних політичних образ чи медійної мішури", — наголосив Гетманцев.

Попри відсутність миттєвих результатів, нардеп підкреслив, що процес триває: тривають обміни полоненими, а експерти обговорюють конкретні механізми припинення вогню. Водночас він застеріг, що Росія почала висувати додаткові умови, зокрема щодо юридичного визнання окупованих територій Донбасу. На думку Гетманцева, це "дуже неприємний сигнал, який свідчить про те, що вони намагаються це все затягнути".

Голова комітету також додав, що для фіналізації домовленостей критично важливою залишається роль Вашингтона:

"Є ще питання, які треба дотиснути, в тому числі з залученням Сполучених Штатів Америки, бо без них навряд чи можна дотиснути агресора".

На завершення Гетманцев зауважив, що попри великі очікування суспільства на "диво" та швидкі новини, наразі йде складна і виснажлива праця над кожною деталлю майбутніх угод.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров оприлюднив комюніке за підсумками тристоронніх мирних переговорів, які відбулися 4–5 лютого в Абу-Дабі (ОАЕ). У зустрічі взяли участь делегації України, Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації.