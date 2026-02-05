Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров оприлюднив комюніке за підсумками тристоронніх мирних переговорів, які відбулися 4–5 лютого в Абу-Дабі (ОАЕ). У зустрічі взяли участь делегації України, Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації.

Перший обмін за 5 місяців та кроки до миру: Рустем Умєров повідомив деталі тристоронньої зустрічі в ОАЕ

Як зазначається у заяві, сторони зосередилися на конкретних кроках для завершення військового конфлікту.

"Обговорення мали конструктивний характер і були зосереджені на шляхах створення умов для досягнення тривалого миру", — йдеться у документі.

Ключові домовленості: обмін полоненими

Найважливішим практичним результатом зустрічі стало рішення про відновлення процесу репатріації військовослужбовців. Це перший успішний результат у цьому напрямку за тривалий час.

"Делегації досягли домовленості, відповідно до якої Російська Федерація та Україна здійснять взаємне звільнення по 157 військовополонених. Це перший обмін за останні п’ять місяців", — повідомив Секретар РНБО.

Технічні аспекти припинення вогню

Протягом дводенних переговорів сторони приділили значну увагу практичній реалізації майбутнього миру. Зокрема, йшлося про методи впровадження перемир’я та те, як саме здійснюватиметься моніторинг припинення бойових дій.

За підсумками зустрічі учасники вирішили поінформувати керівництво своїх держав про напрацювання та продовжити тристоронній діалог протягом найближчих тижнів.

Роль міжнародних партнерів

Українська сторона висловила подяку ОАЕ за організацію майданчика для переговорів, а також окремо відзначила внесок американського лідерства у цей процес.

"Україна вдячна Президенту Дональду Трампу за його лідерство у просуванні зусиль, спрямованих на припинення війни", — резюмується у комюніке.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Володимир Зеленський вкотре наголосив, що Україна прагне не просто призупинення вогню, а справедливого закінчення агресії, що вимагає рішучих дій від світових лідерів:

"Наша українська позиція дуже чітка: війну треба завершувати реально. Саме Росія повинна бути готова до цього. І також партнери мають бути готовими забезпечити це реально своїми реальними гарантіями – гарантіями безпеки, – своїм реальним тиском на агресора". Президент застеріг міжнародну спільноту від будь-яких поступок, які Москва може сприйняти як слабкість або заохочення: "Не повинно бути винагород агресору. Якщо будь-яка винагорода агресору буде, Росія з часом зірве будь-яку домовленість".