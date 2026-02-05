logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.14

EUR/UAH

50.9

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Первый обмен за 5 месяцев и шаги к миру: Рустем Умеров сообщил детали трехсторонней встречи в ОАЭ
commentss НОВОСТИ Все новости

Первый обмен за 5 месяцев и шаги к миру: Рустем Умеров сообщил детали трехсторонней встречи в ОАЭ

"Конструктивный характер": Делегации Украины, США и РФ провели в Эмиратах второй раунд мирных переговоров

5 февраля 2026, 20:02
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров обнародовал коммюнике по итогам трехсторонних мирных переговоров, состоявшихся 4-5 февраля в Абу-Даби (ОАЭ). Во встрече приняли участие делегации Украины, США и Российской Федерации.

Первый обмен за 5 месяцев и шаги к миру: Рустем Умеров сообщил детали трехсторонней встречи в ОАЭ

Первый обмен за 5 месяцев и шаги в мир: Рустем Умеров сообщил детали трехсторонней встречи в ОАЭ

Как отмечается в заявлении, стороны сосредоточились на конкретных шагах по завершению военного конфликта.

"Обсуждения носили конструктивный характер и были сосредоточены на путях создания условий для достижения продолжительного мира", — говорится в документе.

Ключевые договоренности: обмен пленными

Важнейшим практическим результатом встречи стало решение о возобновлении процесса репатриации военнослужащих. Это первый успешный результат в этом направлении за длительное время.

"Делегации достигли договоренности, согласно которой Российская Федерация и Украина осуществят взаимное освобождение по 157 военнопленных. Это первый обмен за последние пять месяцев", — сообщил Секретарь СНБО.

Технические аспекты прекращения огня

В течение двухдневных переговоров стороны уделили большое внимание практической реализации будущего мира. В частности, речь шла о методах внедрения перемирия и о том, как именно будет осуществляться мониторинг прекращения боевых действий.

По итогам встречи участники решили проинформировать руководство своих государств о наработках и продолжить трехсторонний диалог в ближайшие недели.

Роль международных партнеров

Украинская сторона выразила благодарность ОАЭ за организацию площадки для переговоров, а также особо отметила вклад американского лидерства в этот процесс.

"Украина благодарна Президенту Дональду Трампу за его лидерство в продвижении усилий, направленных на прекращение войны", — резюмируется в коммюнике.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Украина стремится не просто приостановить огонь, а справедливое окончание агрессии, что требует решительных действий от мировых лидеров:

"Наша украинская позиция очень четкая: войну нужно завершать реально. Именно Россия должна быть готова к этому. И также партнеры должны быть готовы обеспечить это реально своими реальными гарантиями – гарантиями безопасности, – своим реальным давлением на агрессора". Президент предостерег международное сообщество от любых уступок, которые Москва может воспринять как слабость или поощрение: "Не должно быть вознаграждения агрессору. Если какое-либо вознаграждение агрессору будет, Россия со временем сорвет любую договоренность".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости