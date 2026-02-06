Нардеп: Работа над условиями мира перешла в профессиональную плоскость благодаря Буданову и Арахамии

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев положительно оценил изменение формата переговорного процесса по установлению мира. В интервью для "Новости.LIVE" он поблагодарил Давида Арахамию и Кирилла Буданова, отметив, что на смену медийному шуму пришла профессиональная работа в группах.

Данило Гетманцев: Работа над условиями мира перешла в профессиональную плоскость благодаря Буданову и Арахамии

"На сегодняшний день действительно началась работа в группах. То есть реальная работа по установлению тех или иных мирных условий. У нас есть другое качество этого процесса. У нас нет этих громких политических заявлений, этих громких политических оскорблений или медийной мишуры", — подчеркнул Гетманцев.

Несмотря на отсутствие мгновенных результатов, нардеп подчеркнул, что процесс продолжается: продолжаются обмены пленными, а эксперты обсуждают конкретные механизмы прекращения огня. В то же время он предостерег, что Россия начала выдвигать дополнительные условия, в частности, по юридическому признанию оккупированных территорий Донбасса. По мнению Гетманцева, это "очень неприятный сигнал, свидетельствующий о том, что они пытаются это все затянуть".

Глава комитета также добавил, что для финализации договоренностей критически важной остается роль Вашингтона:

"Есть еще вопросы, которые нужно дожать, в том числе с привлечением Соединенных Штатов Америки, потому что без них вряд ли можно дожать агрессора".

В заключение Гетманцев заметил, что, несмотря на большие ожидания общества на "чудо" и быстрые новости, сейчас идет сложный и изнурительный труд над каждой деталью будущих сделок.

