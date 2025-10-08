Напруженість буде зростати: стало відомо про плани Путіна на найближчі півроку

У найближчі тижні та місяці країна-окупантка Росія прагнутиме досягти помітніших успіхів на фронті й одночасно активізує ракетні та безпілотні атаки, що призведе до загострення напруженості. Водночас, на думку колишнього дипломата Бориса Бондарєва, глава Кремля Володимир Путін і надалі використовуватиме свою тактику гри з президентом США Дональдом Трампом та залякування Заходу.

Володимир Путін (фото з відкритих джерел)

У розмові з Главредом Бондарєв повідомив, що Кремль має намір підвищувати інтенсивність бойових дій і не відмовлятиметься від спроб прориву. За його словами, стратегія Росії залишатиметься колишньою.

"Думаю, вони все одно намагатимуться пробити фронт. Посилюватимуться ракетні та безпілотні атаки. Найімовірніше, напередодні зими знову битимуть по енергоінфраструктурі, щоб заморозити людей. Напевно, будуть і далі лякати Захід — я не очікую чогось принципово нового. Буде все те саме, просто будуть кількісні зміни. Рівень марення може зашкалювати. Тобто напруженість зростатиме", — зазначив Бондарєв.

Експерт також наголосив, що Путін зберігає прагнення до так званої "перемоги" і мріє про знищення України як незалежного утворення.

"Тому якщо вони не можуть розгромити противника на полі бою, доведеться обійти з тилу і вдарити по ньому там. Завдання Росії, як і раніше, — перемогти. Це і відрізняє політику Путіна від політики Заходу, у якого такого завдання немає: він його собі не сформулював і навіть боїться самого слова "перемога". Як це, ми перемогли Путіна?! В України є завдання відбитися і тим самим перемогти, а в Росії — розгромити Україну, повністю її ліквідувати і тим самим поставити Захід на місце: показати, що ви нічого не змогли зробити. Мовляв, ви слабаки, сидіть і слухайте, що я вам кажу. Тому вони продовжуватимуть добиватися цієї мети. Тим більше, що Росія пристосовується: ситуація погіршується, але не так швидко, як комусь хотілося б", — пояснив він.

Бондарєв додав, що Путін навряд чи припинить використовувати зв’язки з Дональдом Трампом, розраховуючи, що це послабить тиск Вашингтона.

"Тож я думаю, що Путін досить упевнений у собі та у своїй базі. Він продовжуватиме намагатися грати на відносинах із Трампом і утримувати його від занадто різких дій, щоб риторика залишилася лише риторикою. При цьому він буде лякати Європу і далі бомбити Україну", — підкреслив Борис Бондарєв.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Росія щиро почала погрожувати США. Росія офіційно пригрозила Вашингтону “серйозними наслідками”, якщо США ухвалять рішення передати Україні крилаті ракети Tomahawk. Про це заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, коментуючи обговорення можливого пакету допомоги Києву.

Рябков у своїй заяві, яку поширили російські пропагандистські ЗМІ, звернувся до Білого дому та Пентагону, закликавши їх “тверезо, відповідально і зважено підходити до питання”, адже, за його словами, "гіпотетичне застосування таких систем можливе лише за прямої участі американського персоналу".