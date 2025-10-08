Напруженість буде зростати: стало відомо про плани Путіна на найближчі півроку

Рубрики
Лиля Воробьева
У найближчі тижні та місяці країна-окупантка Росія прагнутиме досягти помітніших успіхів на фронті й одночасно активізує ракетні та безпілотні атаки, що призведе до загострення напруженості. Водночас, на думку колишнього дипломата Бориса Бондарєва, глава Кремля Володимир Путін і надалі використовуватиме свою тактику гри з президентом США Дональдом Трампом та залякування Заходу.
Володимир Путін (фото з відкритих джерел)
У розмові з Главредом Бондарєв повідомив, що Кремль має намір підвищувати інтенсивність бойових дій і не відмовлятиметься від спроб прориву. За його словами, стратегія Росії залишатиметься колишньою.
Експерт також наголосив, що Путін зберігає прагнення до так званої "перемоги" і мріє про знищення України як незалежного утворення.
Бондарєв додав, що Путін навряд чи припинить використовувати зв’язки з Дональдом Трампом, розраховуючи, що це послабить тиск Вашингтона.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Росія щиро почала погрожувати США. Росія офіційно пригрозила Вашингтону “серйозними наслідками”, якщо США ухвалять рішення передати Україні крилаті ракети Tomahawk. Про це заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, коментуючи обговорення можливого пакету допомоги Києву.Рябков у своїй заяві, яку поширили російські пропагандистські ЗМІ, звернувся до Білого дому та Пентагону, закликавши їх “тверезо, відповідально і зважено підходити до питання”, адже, за його словами, "гіпотетичне застосування таких систем можливе лише за прямої участі американського персоналу".