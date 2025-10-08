Напряженность будет расти: стало известно о планах Путина на ближайшие полгода

Рубрики
Лиля Воробьева
В ближайшие недели и месяцы страна-оккупантка Россия будет стремиться к более заметным успехам на фронте и одновременно активизирует ракетные и беспилотные атаки, что приведет к обострению напряженности. В то же время, по мнению бывшего дипломата Бориса Бондарева, глава Кремля Владимир Путин и дальше будет использовать свою тактику игры с президентом США Дональдом Трампом и запугивание Запада.
Владимир Путин (фото из открытых источников)
В разговоре с Главредом Бондарев сообщил, что Кремль намерен повышать интенсивность боевых действий и не будет отказываться от попыток прорыва. По его словам, стратегия России будет оставаться прежней.
Эксперт также подчеркнул, что Путин сохраняет стремление к так называемой "победе" и мечтает об уничтожении Украины как независимого образования.
Бондарев добавил, что Путин вряд ли перестанет использовать связи с Дональдом Трампом, рассчитывая, что это ослабит давление Вашингтона.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия искренне начала угрожать США. Россия официально пригрозила Вашингтону "серьезными последствиями", если США примут решение передать Украине крылатые ракеты Tomahawk. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя обсуждение возможного пакета помощи Киеву.Рябков в своем заявлении, распространенном российскими пропагандистскими СМИ, обратился в Белый дом и Пентагон, призвав их “трезво, ответственно и взвешенно подходить к вопросу”, ведь, по его словам, "гипотетическое применение таких систем возможно только при прямом участии американского персонала".