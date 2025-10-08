Напряженность будет расти: стало известно о планах Путина на ближайшие полгода

В ближайшие недели и месяцы страна-оккупантка Россия будет стремиться к более заметным успехам на фронте и одновременно активизирует ракетные и беспилотные атаки, что приведет к обострению напряженности. В то же время, по мнению бывшего дипломата Бориса Бондарева, глава Кремля Владимир Путин и дальше будет использовать свою тактику игры с президентом США Дональдом Трампом и запугивание Запада.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

В разговоре с Главредом Бондарев сообщил, что Кремль намерен повышать интенсивность боевых действий и не будет отказываться от попыток прорыва. По его словам, стратегия России будет оставаться прежней.

"Думаю, они все равно будут пытаться пробить фронт. Усиливаться ракетные и беспилотные атаки. Скорее всего, накануне зимы снова будут бить по энергоинфраструктуре, чтобы заморозить людей. Наверное, будут и дальше пугать Запад — я не ожидаю чего-то принципиально нового. Будет все то же самое, просто будут количественные напряжения. будет расти", — отметил Бондарев.

Эксперт также подчеркнул, что Путин сохраняет стремление к так называемой "победе" и мечтает об уничтожении Украины как независимого образования.

"Поэтому если они не могут разгромить противника на поле боя, придется обойти с тыла и ударить по нему там. Задача России по-прежнему победить. Это и отличает политику Путина от политики Запада, у которого такой задачи нет: он его себе не сформулировал и даже боится самого слова "победа". в России — разгромить Украину, полностью ее ликвидировать и тем самым поставить Запад на место: показать, что вы ничего не смогли сделать, вы слабаки, сидите и слушайте, что я вам говорю. Поэтому они будут продолжать добиваться этой цели.

Бондарев добавил, что Путин вряд ли перестанет использовать связи с Дональдом Трампом, рассчитывая, что это ослабит давление Вашингтона.

"Поэтому я думаю, что Путин достаточно уверен в себе и в своей базе. Он будет продолжать пытаться играть на отношениях с Трампом и удерживать его от слишком резких действий, чтобы риторика осталась лишь риторикой. При этом он будет пугать Европу и дальше бомбить Украину", — подчеркнул Борис Бондарев.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия искренне начала угрожать США. Россия официально пригрозила Вашингтону "серьезными последствиями", если США примут решение передать Украине крылатые ракеты Tomahawk. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя обсуждение возможного пакета помощи Киеву.

Рябков в своем заявлении, распространенном российскими пропагандистскими СМИ, обратился в Белый дом и Пентагон, призвав их “трезво, ответственно и взвешенно подходить к вопросу”, ведь, по его словам, "гипотетическое применение таких систем возможно только при прямом участии американского персонала".