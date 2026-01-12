"Наполегливо працюємо": у ЄС очікують на переговори з Путіним щодо миру в Україні

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
У Європейському Союзі визнають, що перспектива миру в Україні значною мірою залежить від рішення російського диктатора Володимира Путіна. Саме тому в Брюсселі не виключають можливості переговорів із главою Кремля у майбутньому, якщо це відкриє шлях до припинення війни.
Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел
Головна речниця Європейської комісії Паула Пінью під час брифінгу в Брюсселі заявила про можливість переговорів з Путіним.
Водночас Пінью зауважила, що наразі Євросоюз не бачить жодних сигналів готовності Кремля до реального діалогу. Саме тому говорити про конкретні формати, дати або представників ЄС, які могли б брати участь у таких переговорах, поки що передчасно. За її словами, цієї точки наразі не було досягнуто.
Окремо речниця Єврокомісії згадала про очікування прямої зустрічі між лідерами України та Росії.
У кінці речниця ЄК наголосила, що будь-який мирний процес має базуватися на припиненні агресії та повазі до суверенітету України.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп заявив, що у Зеленського немає карт, але назвав головний козир.
Також "Коментарі" писали про закінчення війни в Україні у 2026 році. У ВР здивували несподіваним прогнозом.