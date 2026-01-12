"Наполегливо працюємо": у ЄС очікують на переговори з Путіним щодо миру в Україні

У Європейському Союзі визнають, що перспектива миру в Україні значною мірою залежить від рішення російського диктатора Володимира Путіна. Саме тому в Брюсселі не виключають можливості переговорів із главою Кремля у майбутньому, якщо це відкриє шлях до припинення війни.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Головна речниця Європейської комісії Паула Пінью під час брифінгу в Брюсселі заявила про можливість переговорів з Путіним.

"Як ви знаєте, ми дуже і дуже наполегливо працюємо над миром в Україні. Мир в Україні залежить від однієї людини. Ця людина, як ви добре знаєте, це президент Путін. Тож, очевидно, в якийсь момент доведеться провести переговори також і з президентом Путіним", — сказала Пінью.

Водночас Пінью зауважила, що наразі Євросоюз не бачить жодних сигналів готовності Кремля до реального діалогу. Саме тому говорити про конкретні формати, дати або представників ЄС, які могли б брати участь у таких переговорах, поки що передчасно. За її словами, цієї точки наразі не було досягнуто.

Окремо речниця Єврокомісії згадала про очікування прямої зустрічі між лідерами України та Росії.

"Ми вже кілька місяців чекаємо на зустріч між тими, кого це безпосередньо стосується, тобто Зеленським та Путіним, але наразі це залишається неможливим", — сказала Пінью.

У кінці речниця ЄК наголосила, що будь-який мирний процес має базуватися на припиненні агресії та повазі до суверенітету України.

