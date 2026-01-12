logo

Война с Россией "Упорно работаем": в ЕС ожидают на переговоры с Путиным по миру в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

"Упорно работаем": в ЕС ожидают на переговоры с Путиным по миру в Украине

В Брюсселе заявили, что мир в Украине зависит от решения Путина и не исключили переговоров с Кремлем в будущем.

12 января 2026, 15:57
Автор:
avatar

Slava Kot

В Европейском Союзе признают, что перспектива мира в Украине во многом зависит от решения российского диктатора Владимира Путина. Именно поэтому в Брюсселе не исключается возможность переговоров с главой Кремля в будущем, если это откроет путь к прекращению войны.



Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Главный спикер Европейской комиссии Паула Пинью во время брифинга в Брюсселе заявила о возможности переговоров с Путиным.

"Как вы знаете, мы очень и очень упорно работаем над миром в Украине. Мир в Украине зависит от одного человека. Этот человек, как вы хорошо знаете, это президент Путин. Так что, очевидно, в какой-то момент придется провести переговоры также и с президентом Путиным", — сказала Пинью.

В то же время Пинью отметила, что в настоящее время Евросоюз не видит никаких сигналов о готовности Кремля к реальному диалогу. Именно поэтому говорить о конкретных форматах, датах или представителях ЕС, которые могли бы участвовать в таких переговорах, пока преждевременно. По ее словам, эта точка пока не была достигнута.

Отдельно представитель Еврокомиссии вспомнила об ожиданиях прямой встречи между лидерами Украины и России.

"Мы уже несколько месяцев ждем встречи между теми, кого это напрямую касается, то есть Зеленским и Путиным, но сейчас это остается невозможным", — сказала Пинью.

В конце спикер ЕК подчеркнула, что любой мирный процесс должен базироваться на прекращении агрессии и уважении к суверенитету Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп заявил, что у Зеленского нет карт, но назвал главный козырь.

Также "Комментарии" писали об окончании войны в Украине в 2026 году. В ВР удивили неожиданным прогнозом.



Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/4079448-evrosouz-spodivaetsa-na-peremovini-z-putinim-recnica.html
