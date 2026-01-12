"Упорно работаем": в ЕС ожидают на переговоры с Путиным по миру в Украине

Рубрики
Slava Kot
В Европейском Союзе признают, что перспектива мира в Украине во многом зависит от решения российского диктатора Владимира Путина. Именно поэтому в Брюсселе не исключается возможность переговоров с главой Кремля в будущем, если это откроет путь к прекращению войны.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Главный спикер Европейской комиссии Паула Пинью во время брифинга в Брюсселе заявила о возможности переговоров с Путиным.
В то же время Пинью отметила, что в настоящее время Евросоюз не видит никаких сигналов о готовности Кремля к реальному диалогу. Именно поэтому говорить о конкретных форматах, датах или представителях ЕС, которые могли бы участвовать в таких переговорах, пока преждевременно. По ее словам, эта точка пока не была достигнута.
Отдельно представитель Еврокомиссии вспомнила об ожиданиях прямой встречи между лидерами Украины и России.
В конце спикер ЕК подчеркнула, что любой мирный процесс должен базироваться на прекращении агрессии и уважении к суверенитету Украины.
