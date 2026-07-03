Наміри Путіна у війні проти України приголомшують: який найгірший сценарій за версією ШІ

Понад чотири роки повномасштабної війни показали, що Кремль не відмовився від своїх стратегічних цілей щодо України. Публічні заяви Володимира Путіна та дії російської армії свідчать про готовність вести тривалу війну на виснаження, навіть попри значні економічні й людські втрати. Експерти провідних аналітичних центрів зазначають, що Москва й надалі робить ставку на виснаження України та зменшення підтримки Заходу. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, на що насправді готовий Путін у війні проти України — який найгірший сценарій.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT вважає, що найімовірніше, Путін і надалі уникатиме кроків, які гарантовано призведуть до прямого зіткнення з НАТО. Водночас він може посилювати масовані повітряні удари, інформаційний тиск і диверсійні операції. Якщо міжнародна підтримка України залишатиметься стабільною, шанси Кремля нав'язати власні умови поступово зменшуватимуться. Якщо ж єдність союзників ослабне, війна ризикує перейти у ще довший етап виснаження без швидкої перспективи політичного врегулювання.

Чат-бот Gemini припускає, що Путін готовий воювати роками, адже закінчення війни для його режиму означатиме початок внутрішньої кризи. Окупанти намагатимуться виконати дедлайн до кінця 2026 року та захопити весь Донбас. Найбільш імовірним є перехід війни у глибоку позиційну фазу. Росія застрягне біля ключових міст фортець, як-от Слов'янськ і Краматорськ. Завдяки технологічному паритету й ударам по тиловій логістиці ворога, Збройні Сили України втримають основні оборонні рубежі. Ресурси Кремля поступово зменшуватимуться, але для остаточного зламу агресора знадобиться ще більше західної зброї та посилення санкційного тиску.

Чат-бот Deepseek зазначає, що найгірший, але цілком реалістичний сценарій — це не раптовий ядерний апокаліпсис, а затяжна війна на виснаження з подальшою ескалацією. Путін, загнаний в кут внутрішніми проблемами та неможливістю капітулювати, може спробувати розширити фронт. Йтиметься про новий наступ із півночі, можливо, з території Білорусі, щоб розтягнути українські сили. Це супроводжуватиметься посиленням ракетного терору по українських містах та спробами завдати максимальної шкоди енергосистемі взимку. Такий розвиток подій не гарантує Путіну військового успіху, але призведе до нових масштабних руйнувань, людських жертв і заморозить конфлікт на роки, вимагаючи від України та її партнерів максимальної стійкості.

Усі три чат-боти сходяться в одному: найімовірнішим сценарієм залишається подальше затягування війни. На думку штучного інтелекту, Кремль і надалі робитиме ставку на виснаження України, посилення повітряних атак, тиск на цивільну інфраструктуру та спроби послабити підтримку Заходу. Водночас жоден із чат-ботів не вважає неминучою глобальну ескалацію із прямим зіткненням Росії та НАТО, наголошуючи, що подальший перебіг війни значною мірою залежатиме від стійкості України та її міжнародних партнерів.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що насправді стоїть за “ударами відплати Росії”.



