Намерения Путина в войне против Украины ошеломляют: какой худший сценарий по версии ИИ

Более четырех лет полномасштабной войны показали, что Кремль не отказался от своих стратегических целей в отношении Украины. Публичные заявления Владимира Путина и действия российской армии свидетельствуют о готовности вести длительную войну на истощение, даже несмотря на значительные экономические и человеческие потери. Эксперты ведущих аналитических центров отмечают, что Москва продолжает делать ставку на истощение Украины и уменьшение поддержки Запада. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, на что на самом деле готов Путин в войне против Украины — какой худший сценарий.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Chat GPT считает, что вероятнее всего, Путин будет и дальше избегать шагов, которые гарантированно приведут к прямому столкновению с НАТО. В то же время, он может усиливать массированные воздушные удары, информационное давление и диверсионные операции. Если международная поддержка Украины будет оставаться стабильной, шансы Кремля навязать собственные условия будут постепенно уменьшаться. Если же единство союзников ослабнет, война рискует перейти на еще более длительный этап истощения без быстрой перспективы политического урегулирования.

Чат-бот Gemini предполагает, что Путин готов воевать годами, ведь окончание войны для его режима будет означать начало внутреннего кризиса. Оккупанты будут пытаться выполнить дедлайн до конца 2026 года и захватить весь Донбасс. Наиболее вероятен переход войны в глубокую позиционную фазу. Россия застрянет у ключевых городов крепостей, таких как Славянск и Краматорск. Благодаря технологическому паритету и ударам по тыловой логистике врага, Вооруженные Силы Украины удержат основные оборонные рубежи. Ресурсы Кремля будут постепенно уменьшаться, но для окончательного излома агрессора понадобится еще больше западного оружия и усиления санкционного давления.

Чат-бот Deepseek отмечает, что худший, но вполне реалистичный сценарий – это не внезапный ядерный апокалипсис, а затяжная война на истощение с последующей эскалацией. Путин, загнанный в угол внутренними проблемами и невозможностью капитулировать, может попытаться расширить фронт. Речь пойдет о новом наступлении с севера, возможно, с территории Беларуси, чтобы растянуть украинские силы. Это будет сопровождаться усилением ракетного террора по украинским городам и попытками нанести максимальный ущерб энергосистеме зимой. Такое развитие событий не гарантирует Путину военного успеха, но приведет к новым масштабным разрушениям, человеческим жертвам и заморозит конфликт на годы, требуя от Украины и ее партнеров максимальной устойчивости.

Все три чат-бота сходятся в одном: наиболее вероятным сценарием остается дальнейшее затягивание войны. По мнению искусственного интеллекта, Кремль и дальше будет делать ставку на истощение Украины, усиление воздушных атак, давление на гражданскую инфраструктуру и попытки ослабить поддержку Запада. В то же время, ни один из чат-ботов не считает неизбежной глобальную эскалацию с прямым столкновением России и НАТО, отмечая, что дальнейшее течение войны будет в значительной степени зависеть от устойчивости Украины и ее международных партнеров.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что на самом деле стоит за "ударами возмездия России".



