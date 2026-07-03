Путін такого не очікував: що насправді стоїть за “ударами відплати”

Росія завдала масованого удару по території України — у ніч на 2 липня найбільшу кількість ракет ворог випустив по Києву. Російська влада це представляє, як відповідь на обстріли Москви.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Максим Бужанський зазначив, що не існує ніякої відповіді — є агресія РФ, яка розпочала повномасштабну війну 24 лютого 2022 року. За його словами, РФ дуже хотілося б удати, що це не агресивна війна проти України, а якийсь взаємний конфлікт.

“Тут немає жодних відповідей. Ми відбиваємось всіма доступними нам способами. Вони всіма доступними їм способами намагаються нас зламати. І удари по цивільній інфраструктурі, удари по будинках – це їх, загалом, визнання того, що вони не можуть нічого зараз зробити, слава богу, військовим шляхом”, — пояснив нардеп.

Політик вказав на важливий момент — Росія використала для удару по столиці 70 ракет. Це їх місячний обсяг виробництва. І 70 ракет, зазначив політик, використали, щоб бити по житлових будинках. Це, за його словами, схоже на тактику, яку застосовував Гітлер під час битви за Англію, коли зневірившись зламати британське виробництво винищувачів, він почав просто системно бомбити Лондон, в надії зламати лондонців.

“А розповіді про відповіді за удари по НПЗ — це історія, яку російська влада намагається згодувати своєму ж населенню. Населення РФ явно не очікувало такого розвитку подій, що ми теж завдаватимемо ударів і завдаватимемо їх куди завгодно, практично там на відстані півтори тисячі км. Населення РФ не очікувало, що очікувана з їхнього боку маленька переможна війна обернеться кривавою бійнею в 4 з половиною роки. Не очікували, що стоятимуть без бензину, в чергах за бензином. Не очікували, що чутимуть звук дронів та вибухів. Ось їм і згодовується ця історія про якісь удари відплати. Тобто ця риторика абсолютно феєрична, безглузда і цинічна”, — підсумував політик.

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