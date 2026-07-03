Путин такого не ожидал: что на самом деле стоит за "ударами возмездия"

Россия нанесла массированный удар по территории Украины – в ночь на 2 июля наибольшее количество ракет враг выпустил по Киеву. Российские власти это представляют как ответ на обстрелы Москвы.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Максим Бужанский отметил, что не существует никакого ответа – есть агрессия РФ, начавшая полномасштабную войну 24 февраля 2022 года. По его словам, РФ очень хотелось бы сделать вид, что это не агрессивная война против Украины, а некий взаимный конфликт.

"Здесь нет никаких ответов. Мы отбиваемся всеми доступными нам способами. Они всеми доступными им способами пытаются нас сломать. И удары по гражданской инфраструктуре, удары по домам — это их, в общем-то, признание того, что они не могут ничего сейчас сделать, слава богу, военным путем", — пояснил нардеп.

Политик указал на важный момент – Россия использовала для удара по столице 70 ракет. Это их месячный объем производства. И 70 ракет, отметил политик, использовали, чтобы бить по жилым домам. Это, по его словам, похоже на тактику, которую применял Гитлер во время битвы за Англию, когда отчаявшись сломать британское производство истребителей, он начал просто системно бомбить Лондон, в надежде сломить лондонцев.

"А рассказы об ответах за удары по НПЗ — это история, которую российские власти пытаются скормить своему же населению. Население РФ явно не ожидало такого развития событий, что мы тоже будем наносить удары и наносить их куда угодно, практически там на расстоянии полутора тысяч км. Население РФ не ожидало, что ожидаемая с их стороны маленькая победоносная война обернется кровавой бойней в 4 с половиной года. Не ожидали, что будут стоять без бензина, в очередях за бензином. Не ожидали, что будут слышать звук дронов и взрывов. Вот им и скармливается эта история о каких-то ударах возмездия. То есть эта риторика абсолютно феерична, бессмысленна и цинична”, — подытожил политик.

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