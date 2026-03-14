Війна з Росією «Нам существовать больше не за что»: росіяни гнівно скаржаться на владу
«Нам существовать больше не за что»: росіяни гнівно скаржаться на владу

У Сибіру місцеві жителі заявляють, що влада вилучає у них корів під приводом боротьби з «епідемією»

14 березня 2026, 15:50
Ткачова Марія

У регіонах Сибіру місцеві жителі заявляють, що влада вилучає у них корів під приводом боротьби з нібито епідемією серед худоби.

Росіяни про економічний стан країни та безробіття

За словами мешканців, тварин забирають для подальшого знищення, хоча для багатьох родин вони були єдиним джерелом їжі та доходу.

Одна з жінок розповіла, що її родина фактично залишилася без засобів до існування.

"Нам існувати нема на що. Роботи немає. Світло можуть відключити. У кишені залишилося сто рублів — на дві булки хліба", — розповіла вона.

Місцеві жителі також заявляють, що втратили можливість заробляти, оскільки саме худоба дозволяла їм прогодувати сім’ї.

За їхніми словами, у багатьох будинках проживають діти та літні люди, які тепер залишаються без основного джерела харчування.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у російському Новосибірську мешканці аварійного будинку скаржаться на небезпечні умови проживання та відсутність належної реакції з боку влади.
Жителька будинку у Новосибірську в коментарі російському виданню "Настоящее время" розповіла, що будівля перебуває у критичному стані. За її словами, у будинку немає нормальних умов для життя, а мешканці змушені користуватися відром замість туалету. Вона також заявила, що будівля фактично руйнується: фундамент відсутній, конструкції перекошені, а в стінах є наскрізні дірки. Улітку у приміщенні з’являються мухи та щури.
"Лучше б нам квартиры выдали, чем воевать где-то там".
За словами жінки, опалення працює неефективно через щілини у будинку, а мешканці змушені фактично "опалювати вулицю". Крім того, у будинку часто перегорають лічильники, а електропроводка місцями оголена. Вона зазначила, що влада пропонує мешканцям тимчасове житло у так званому маневреному фонді, однак там умови також складні. За її словами, у гуртожитках передбачено лише близько шести квадратних метрів на людину, а кухня та інші приміщення є спільними.



