«Нам существовать больше не за что»: россияне гневно жалуются на власть

В регионах Сибири местные жители заявляют, что власти изымают у них коров под предлогом борьбы с якобы эпидемией среди скота.

По словам жителей, животных забирают для дальнейшего уничтожения, хотя для многих семей они являлись единственным источником пищи и дохода.

Одна из женщин рассказала, что ее семья фактически осталась без средств к существованию.

"Нам существовать не на что. Работы нет. Свет могут быть отключены. В кармане осталось сто рублей – на две булки хлеба", – рассказала она.

Местные жители также заявляют, что упустили возможность зарабатывать, поскольку именно скот позволял им прокормить семьи.

По их словам, во многих домах проживают дети и пожилые люди, которые остаются без основного источника питания.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в российском Новосибирске жители аварийного дома жалуются на опасные условия проживания и отсутствие должной реакции со стороны властей.

Жительница дома в Новосибирске в комментарии российскому изданию "Настоящее время" рассказала, что здание находится в критическом состоянии. По ее словам, в доме нет нормальных условий для жизни, а жильцы вынуждены пользоваться ведром вместо туалета. Она также заявила, что здание фактически рушится: фундамент отсутствует, конструкции перекошены, а в стенах есть сквозные дыры. Летом в помещении появляются мухи и крысы.

"Лучше бы нам квартиры выдали, чем воевать где-нибудь".

По словам женщины, отопление работает неэффективно из-за щелей в доме, а жильцы вынуждены фактически "отопить улицу". Кроме того, в доме часто перегорают счетчики, а электропроводка местами обнажена. Она отметила, что власти предлагают жителям временное жилье в так называемом маневренном фонде, однако там условия также сложные. По ее словам, в общежитиях предусмотрено лишь около шести квадратных метров на человека, а кухня и другие помещения общие.

