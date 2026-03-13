«Лучше б нам квартиры выдали: чем воевали»: як насправді живуть росіяни

У російському Новосибірську мешканці аварійного будинку скаржаться на небезпечні умови проживання та відсутність належної реакції з боку влади.

Життя росіян у Новосибірську

Жителька будинку у Новосибірську в коментарі російському виданню "Настоящее время" розповіла, що будівля перебуває у критичному стані. За її словами, у будинку немає нормальних умов для життя, а мешканці змушені користуватися відром замість туалету.

Вона також заявила, що будівля фактично руйнується: фундамент відсутній, конструкції перекошені, а в стінах є наскрізні дірки. Улітку у приміщенні з’являються мухи та щури.

"Лучше б нам квартиры выдали, чем воевать где-то там".

За словами жінки, опалення працює неефективно через щілини у будинку, а мешканці змушені фактично "опалювати вулицю". Крім того, у будинку часто перегорають лічильники, а електропроводка місцями оголена.

Вона зазначила, що влада пропонує мешканцям тимчасове житло у так званому маневреному фонді, однак там умови також складні. За її словами, у гуртожитках передбачено лише близько шести квадратних метрів на людину, а кухня та інші приміщення є спільними.

Жителька додала, що у будинку проживають діти та літні люди, однак, за її словами, проблему аварійного житла ніхто не вирішує.

