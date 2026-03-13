В российском Новосибирске жители аварийного дома жалуются на опасные условия проживания и отсутствие должной реакции со стороны властей.

Жизнь россиян в Новосибирске

Жительница дома в Новосибирске в комментарии российскому изданию "Настоящее время" рассказала, что здание находится в критическом состоянии. По ее словам, в доме нет нормальных условий для жизни, а жильцы вынуждены пользоваться ведром вместо туалета.

Она также заявила, что здание фактически рушится: фундамент отсутствует, конструкции перекошены, а в стенах есть сквозные дыры. Летом в помещении появляются мухи и крысы.

"Лучше бы нам квартиры выдали, чем воевать где-то там".

По словам женщины, отопление работает неэффективно из-за щелей в доме, а жильцы вынуждены фактически "отопить улицу". Кроме того, в доме часто перегорают счетчики, а электропроводка местами обнажена.

Она отметила, что власти предлагают жителям временное жилье в так называемом маневренном фонде, однако там условия также сложные. По ее словам, в общежитиях предусмотрено лишь около шести квадратных метров на человека, а кухня и другие помещения общие.

Жительница добавила, что в доме проживают дети и пожилые люди, однако, по ее словам, проблему аварийного жилья никто не решает.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что подраздел "Русский добровольческий корпус" опубликовал заявление в ответ на материал российского издания "Вёрстка", которое вышло 12 марта и содержит обвинения в адрес организации и ее командования.

В РДК заявили, что публикация якобы нарушает базовые журналистские стандарты и содержит необоснованные обвинения в тяжких преступлениях, в том числе в пытках и внесудебных казнях. Представители корпуса утверждают, что в материале нет конкретных доказательств этих утверждений. По их словам, журналисты ссылаются на анонимные источники и не приводят данных о якобы ставших жертвами людях, а также не описывают обстоятельства возможных инцидентов.

