«Лучше бы нам квартиры выдали: чем воевали»: как на самом деле живут россияне

Ткачова Марія
В российском Новосибирске жители аварийного дома жалуются на опасные условия проживания и отсутствие должной реакции со стороны властей.
Жизнь россиян в Новосибирске
Жительница дома в Новосибирске в комментарии российскому изданию "Настоящее время" рассказала, что здание находится в критическом состоянии. По ее словам, в доме нет нормальных условий для жизни, а жильцы вынуждены пользоваться ведром вместо туалета.
Она также заявила, что здание фактически рушится: фундамент отсутствует, конструкции перекошены, а в стенах есть сквозные дыры. Летом в помещении появляются мухи и крысы.
"Лучше бы нам квартиры выдали, чем воевать где-то там".
По словам женщины, отопление работает неэффективно из-за щелей в доме, а жильцы вынуждены фактически "отопить улицу". Кроме того, в доме часто перегорают счетчики, а электропроводка местами обнажена.
Она отметила, что власти предлагают жителям временное жилье в так называемом маневренном фонде, однако там условия также сложные. По ее словам, в общежитиях предусмотрено лишь около шести квадратных метров на человека, а кухня и другие помещения общие.
Жительница добавила, что в доме проживают дети и пожилые люди, однако, по ее словам, проблему аварийного жилья никто не решает.