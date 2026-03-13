logo

BTC/USD

70993

ETH/USD

2097.89

USD/UAH

44.14

EUR/UAH

50.67

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией «Лучше бы нам квартиры выдали: чем воевали»: как на самом деле живут россияне
commentss НОВОСТИ Все новости

«Лучше бы нам квартиры выдали: чем воевали»: как на самом деле живут россияне

В Новосибирске жители аварийного дома жалуются на опасные условия проживания

13 марта 2026, 20:36
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В российском Новосибирске жители аварийного дома жалуются на опасные условия проживания и отсутствие должной реакции со стороны властей.

«Лучше бы нам квартиры выдали: чем воевали»: как на самом деле живут россияне

Жизнь россиян в Новосибирске

Жительница дома в Новосибирске в комментарии российскому изданию "Настоящее время" рассказала, что здание находится в критическом состоянии. По ее словам, в доме нет нормальных условий для жизни, а жильцы вынуждены пользоваться ведром вместо туалета.

Она также заявила, что здание фактически рушится: фундамент отсутствует, конструкции перекошены, а в стенах есть сквозные дыры. Летом в помещении появляются мухи и крысы.

"Лучше бы нам квартиры выдали, чем воевать где-то там".

По словам женщины, отопление работает неэффективно из-за щелей в доме, а жильцы вынуждены фактически "отопить улицу". Кроме того, в доме часто перегорают счетчики, а электропроводка местами обнажена.

Она отметила, что власти предлагают жителям временное жилье в так называемом маневренном фонде, однако там условия также сложные. По ее словам, в общежитиях предусмотрено лишь около шести квадратных метров на человека, а кухня и другие помещения общие.

Жительница добавила, что в доме проживают дети и пожилые люди, однако, по ее словам, проблему аварийного жилья никто не решает.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что подраздел "Русский добровольческий корпус" опубликовал заявление в ответ на материал российского издания "Вёрстка", которое вышло 12 марта и содержит обвинения в адрес организации и ее командования.
В РДК заявили, что публикация якобы нарушает базовые журналистские стандарты и содержит необоснованные обвинения в тяжких преступлениях, в том числе в пытках и внесудебных казнях. Представители корпуса утверждают, что в материале нет конкретных доказательств этих утверждений. По их словам, журналисты ссылаются на анонимные источники и не приводят данных о якобы ставших жертвами людях, а также не описывают обстоятельства возможных инцидентов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости