Головна Новини Суспільство Війна з Росією "Нам це точно не потрібно": в Україні жорстко висловилися про мир з Путіним
"Нам це точно не потрібно": в Україні жорстко висловилися про мир з Путіним

Наступний етап переговорів між Україною, США та Росією про припинення війни відбудеться 17–18 лютого в Женеві, Швейцарія

13 лютого 2026, 16:05
Автор:
Клименко Елена

Україна зацікавлена у швидкому просуванні мирних переговорів із Росією, але не потребує "нових уроків історії" від очільника російської делегації Володимира Мединського, помічника президента РФ Володимир Путін. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підкреслив, що ніхто не буде нав’язувати Києву трактування історії його держави. Про це Сибіга заявив на полях Мюнхенської безпекової конференції, зазначивши важливість продовження переговорів.

"Нам це точно не потрібно": в Україні жорстко висловилися про мир з Путіним

"Українська сторона зацікавлена в максимальній динаміці мирних зусиль. Ми вдячні американській стороні за лідерство, за залученість і за сприяння цього процесу", — наголосив міністр.

Водночас він зазначив, що наразі не готовий робити прогнози щодо майбутньої зустрічі, але відзначив складність очікуваної ролі Мединського.

"Ми дуже добре пам'ятаємо попередній досвід, який свідчить, що, як завжди, будуть начитуватися якісь історичні псевдолекції. Україна цього не потребує, ніхто нам не буде диктувати нашу власну історію", — каже дипломат.  

Київ і українська делегація роблять акцент на конкретних результатах переговорів, а не на суперечках про історичні питання.

"Найголовніше, щоб був результат. І я вважаю, що після двох раундів тристоронніх консультацій в Абу-Дабі прогрес досягнуто. Ми йдемо на шляху до наближення справедливого, гідного миру для України", — підсумував Сибіга.

Нагадаємо, що наступний раунд перемовин між Україною, США та Росією заплановано на 17–18 лютого в Женеві (Швейцарія). Російську делегацію очолить Володимир Мединський.

Як вже писали "Коментарі",  Китай підготував для України новий пакет енергетичної допомоги, призначений для відновлення критичної інфраструктури, що постраждала від масштабних ударів Росії. Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Міністерства закордонних справ України.



