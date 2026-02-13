"Нам это точно не нужно": в Украине жестко высказались о мире с Путиным

Украина заинтересована в быстром продвижении мирных переговоров с Россией, но не нуждается в "новых уроках истории" от главы российской делегации Владимира Мединского, помощника президента РФ Владимира Путина. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул, что никто не будет навязывать Киеву трактовку истории его государства. Об этом Сибига заявил на полях Мюнхенской конференции безопасности, отметив важность продолжения переговоров.

"Украинская сторона заинтересована в максимальной динамике мирных усилий. Мы благодарны американской стороне за лидерство, за вовлеченность и за содействие этому процессу", — подчеркнул министр.

В то же время он отметил, что пока не готов делать прогнозы по предстоящей встрече, но отметил сложность ожидаемой роли Мединского.

"Мы очень хорошо помним предыдущий опыт, свидетельствующий, что, как всегда, будут начитываться какие-то исторические псевдолекции. Украина в этом не нуждается, никто нам не будет диктовать нашу собственную историю", — говорит дипломат.

Киев и украинская делегация делают акцент на конкретных результатах переговоров, а не спорах об исторических вопросах.

"Самое главное, чтобы был результат. И я считаю, что после двух раундов трехсторонних консультаций в Абу-Даби прогресс достигнут. Мы идем на пути к приближению справедливого, достойного мира для Украины", — подытожил Сибига.

Напомним, что следующий раунд переговоров между Украиной, США и Россией запланирован на 17-18 февраля в Женеве (Швейцария). Российскую делегацию возглавит Владимир Мединский.

