logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.1

EUR/UAH

51.13

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией "Нам это точно не нужно": в Украине жестко высказались о мире с Путиным
commentss НОВОСТИ Все новости

"Нам это точно не нужно": в Украине жестко высказались о мире с Путиным

Следующий этап переговоров между Украиной, США и Россией о прекращении войны состоится 17–18 февраля в Женеве, Швейцария

13 февраля 2026, 16:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Украина заинтересована в быстром продвижении мирных переговоров с Россией, но не нуждается в "новых уроках истории" от главы российской делегации Владимира Мединского, помощника президента РФ Владимира Путина. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул, что никто не будет навязывать Киеву трактовку истории его государства. Об этом Сибига заявил на полях Мюнхенской конференции безопасности, отметив важность продолжения переговоров.

"Нам это точно не нужно": в Украине жестко высказались о мире с Путиным

Фото: из открытых источников

"Украинская сторона заинтересована в максимальной динамике мирных усилий. Мы благодарны американской стороне за лидерство, за вовлеченность и за содействие этому процессу", — подчеркнул министр.

В то же время он отметил, что пока не готов делать прогнозы по предстоящей встрече, но отметил сложность ожидаемой роли Мединского.

"Мы очень хорошо помним предыдущий опыт, свидетельствующий, что, как всегда, будут начитываться какие-то исторические псевдолекции. Украина в этом не нуждается, никто нам не будет диктовать нашу собственную историю", — говорит дипломат.

Киев и украинская делегация делают акцент на конкретных результатах переговоров, а не спорах об исторических вопросах.

"Самое главное, чтобы был результат. И я считаю, что после двух раундов трехсторонних консультаций в Абу-Даби прогресс достигнут. Мы идем на пути к приближению справедливого, достойного мира для Украины", — подытожил Сибига.

Напомним, что следующий раунд переговоров между Украиной, США и Россией запланирован на 17-18 февраля в Женеве (Швейцария). Российскую делегацию возглавит Владимир Мединский.

Как уже писали "Комментарии", Китай подготовил для Украины новый пакет энергетической помощи, предназначенный для восстановления пострадавшей от масштабных ударов России критической инфраструктуры. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Министерства иностранных дел Украины.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости