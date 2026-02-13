logo_ukra

Китай вперше радикально змінює ставлення до України: стало відомо про вкрай несподіване рішення
Китай вперше радикально змінює ставлення до України: стало відомо про вкрай несподіване рішення

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Китай публічно оголошував про допомогу Києву лише кілька разів

13 лютого 2026, 15:30
Китай підготував для України новий пакет енергетичної допомоги, призначений для відновлення критичної інфраструктури, що постраждала від масштабних ударів Росії. Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Міністерства закордонних справ України.

Китай вперше радикально змінює ставлення до України: стало відомо про вкрай несподіване рішення

Фото: з відкритих джерел

Глава МЗС України Андрій Сибіга провів у Мюнхені двосторонню зустріч із китайським міністром закордонних справ Ван Ї. Сторони обговорили перспективи розвитку двосторонньої торгівлі, економічних та політичних зв’язків на засадах взаємної поваги до територіальної цілісності. Особлива увага була приділена мирним ініціативам і ролі Китаю у сприянні припиненню війни в Україні.

Сибіга поінформував свого китайського колегу про поточну ситуацію на фронті, детально розповів про атаки РФ на енергетичну систему країни та про збитки, яких зазнали китайські компанії. Він висловив подяку Пекіну за рішення надати Україні додатковий пакет гуманітарної та енергетичної допомоги.

Міністр також запросив Ван Ї відвідати Україну і подякував за попереднє запрошення до Китаю. Такі кроки підкреслюють прагнення Києва до активного діалогу та залучення міжнародних партнерів до відновлення країни.

Зазначається, що Китай останнім часом активно закуповує російську нафту, зокрема через суттєве здешевлення сировини на тлі міжнародних санкцій. Морські поставки дозволяють Пекіну нарощувати імпорт і зміцнювати власні енергетичні резерви.

Варто відзначити, що з початку повномасштабного вторгнення РФ Китай лише кілька разів публічно заявляв про надання допомоги Україні. Наприклад, у березні 2022 року китайське МЗС повідомило про виділення гуманітарної підтримки через Червоний Хрест на суму 1,5 млн доларів. Минулого року Пекін висловив готовність долучитися до післявоєнного відновлення України, а Лі Мін підкреслив, що допомога буде надаватися відповідно до побажань сторін. До цього часу Китай надав чотири партії гуманітарної допомоги для українців.

Портал "Коментарі" вже писав, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вирішила не брати участь в установчому засіданні так званої Ради миру, яку ініціював президент США Дональд Трамп. Захід запланований на 19 лютого у США, повідомляє "Європейська правда".



