Китай впервые радикально меняет отношение к Украине: стало известно о крайне неожиданном решении

Китай подготовил для Украины новый пакет энергетической помощи, предназначенный для восстановления пострадавшей от масштабных ударов России критической инфраструктуры. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Министерства иностранных дел Украины.

Фото: из открытых источников

Глава МИД Украины Андрей Сибига провел в Мюнхене двустороннюю встречу с китайским министром иностранных дел Ван И. Стороны обсудили перспективы развития двусторонней торговли, экономических и политических связей на основе взаимного уважения к территориальной целостности. Особое внимание было уделено мирным инициативам и роли Китая в содействии прекращению войны в Украине.

Сибига проинформировал своего китайского коллегу о текущей ситуации на фронте, подробно рассказал об атаках РФ на энергетическую систему страны и об убытках, понесенных китайскими компаниями. Он выразил благодарность Пекину за решение предоставить Украине дополнительный пакет гуманитарной и энергетической помощи.

Министр также пригласил Ван И посетить Украину и поблагодарил за предварительное приглашение в Китай. Такие шаги подчеркивают стремление Киева к активному диалогу и вовлечению международных партнеров в восстановление страны.

Отмечается, что Китай в последнее время активно закупает российскую нефть, в частности, из-за существенного удешевления сырья на фоне международных санкций. Морские поставки позволяют Пекину наращивать импорт и укреплять собственные энергетические резервы.

Следует отметить, что с начала полномасштабного вторжения РФ Китай лишь несколько раз публично заявлял о предоставлении помощи Украине. К примеру, в марте 2022 года китайский МИД сообщил о выделении гуманитарной поддержки через Красный Крест на сумму 1,5 млн долларов. В прошлом году Пекин выразил готовность присоединиться к послевоенному восстановлению Украины, а Ли Мин подчеркнул, что помощь будет предоставляться в соответствии с пожеланиями сторон. К этому времени Китай оказал четыре партии гуманитарной помощи для украинцев.

