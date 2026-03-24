Накази Пуітна виявилися марними: озвучено заяву про несподівану гучну поразку Кремля в Україні

Із настанням потепління російська армія активізувала бойові дії на фронті, однак попри інтенсивні спроби їй не вдалося прорвати українську оборону на жодному з напрямків. Водночас чітких термінів початку так званого весняного наступу не існує, адже раніше противник уже неодноразово заявляв про осінні та зимові кампанії, які зрештою не були реалізовані, зазначив генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

За його словами, у перші тижні березня фіксувалося пожвавлення дій ворога. Зокрема противник здійснював тиск на значній протяжності лінії фронту — від Сумського регіону до району Гуляйполя.

Одним із ключових напрямків залишався Покровський напрямок, де українські військові своєчасно викрили підготовку наступу. Було проведено додаткову розвідку, встановлено можливі терміни атаки, після чого завдано серії системних ударів. Саме це стало одним із вирішальних чинників, які зірвали плани противника щодо захоплення Покровська та подальшого просування в бік Мирнограда і Костянтинівки.

Також ворог намагався активізуватися на південному напрямку, зокрема поблизу Гуляйполя. Проте Сили оборони України змогли стабілізувати ситуацію, особливо на флангах, і навіть перейти до контратак. Важливим аспектом є не лише утримання рубежів, а й випереджувальне знищення резервів та підрозділів, які готуються до наступу.

"Ми знали, що для атаки на Гуляйполе Росія перекине досвідчених бійців з Покровська. Ми виявили такі дії та провели системні атаки дронами, ракетами, авіацією, а також знищили безпосередньо на полі бою ці резерви", – сказав генерал армії.

Раніше подібну тактику застосували й на Олександрівському напрямку, де ворог намагався просуватися вперед. Українські сили змогли "перерізати" логістичний коридор противника. У результаті таких дій вдалося не лише послабити ворога, а й досягти звільнення окремих територій.

"В України є успіхи, вони визначальні. Уже відомо про звільнення територій на Олександрівському напрямку, Запоріжжі, частково біля Покровська. Окремі сектори на Харківщині, особливо біля Куп'янська, де ми відкинули ворога. Це також знаковий момент", – наголосив Микола Маломуж.

