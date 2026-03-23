Ліквідація України – лише "квіточки": озвучено апокаліптичний прогноз мети війни Путіна

Глобальною метою кремлівського диктатора Володимира Путіна у війні проти України є не просто захоплення територій чи руйнування державних інституцій, а повне знищення української нації. Про це заявив журналіст і публіцист Віталій Портников, підкресливши, що Кремль прагне зробити так, щоб українців як народу перестало існувати.

За словами Портникова, знищення нації набагато небезпечніше за окупацію територій, оскільки загрожує самому існуванню народу. Політичний аналітик поділився цією інформацією під час ефіру на YouTube-каналі MokRec, зазначивши, що багато українців недооцінюють серйозність загрози. Він підкреслив, що перед державою стоїть не лише політичне питання, а й екзистенційне: чи залишиться Україна на карті світу, чи продовжить існувати український народ.

Портников також нагадав про власний досвід початку війни. У лютому 2022 року він спілкувався із західним політиком і попросив його організувати зустрічі з керівниками розвідувальних служб західних країн, щоб дізнатися їхню оцінку розвитку подій. Отримана відповідь була однозначною: конфлікт триватиме довго, бо він має екзистенційний характер для України. Західні країни підтримуватимуть Україну до завершення бойових дій, проте серйозність загрози не завжди усвідомлюють прості громадяни.

Журналіст наголосив, що війна проти України виходить далеко за межі звичайного політичного протистояння. Мова йде про спробу ліквідувати українську націю як таку, що робить конфлікт унікальним і особливо небезпечним. Саме усвідомлення цієї небезпеки є критично важливим для збереження державності та національної ідентичності.

