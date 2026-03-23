Ликвидация Украины – только "цветочки": озвучен апокалиптический прогноз цели войны Путина

Глобальной целью кремлевского диктатора Владимира Путина в войне против Украины не просто захват территорий или разрушение государственных институтов, а полное уничтожение украинской нации. Об этом заявил журналист и публицист Виталий Портников, подчеркнув, что Кремль стремится сделать так, чтобы украинцы как народ перестали существовать.

Фото: из открытых источников

По словам Портникова, уничтожение нации гораздо опаснее оккупации территорий, поскольку угрожает самому существованию народа. Политический аналитик поделился этой информацией во время эфира на YouTube-канале MokRec, отметив, что многие украинцы недооценивают серьезность угрозы. Он подчеркнул, что перед государством стоит не только политический вопрос, но и экзистенциальный: останется ли Украина на карте мира или продолжит существовать украинский народ.

Портников также напомнил о собственном опыте начала войны. В феврале 2022 г. он общался с западным политиком и попросил его организовать встречи с руководителями разведывательных служб западных стран, чтобы узнать их оценку развития событий. Полученный ответ был однозначным: конфликт будет длиться долго, потому что он носит экзистенциальный характер для Украины. Западные страны будут поддерживать Украину до завершения боевых действий, однако, серьезность угрозы не всегда осознают простые граждане.

Журналист подчеркнул, что война против Украины выходит далеко за рамки обычного политического противостояния. Речь идет о попытке ликвидировать украинскую нацию как делающую конфликт уникальным и особенно опасным. Именно осознание этой опасности критически важно для сохранения государственности и национальной идентичности.

