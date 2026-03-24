Приказы Пуитна оказались тщетными: озвучено заявление о неожиданном громком поражении Кремля в Украине

С наступлением потепления российская армия активизировала боевые действия на фронте, однако, несмотря на интенсивные попытки, ей не удалось прорвать украинскую оборону ни на одном из направлений. В то же время четких сроков начала так называемого весеннего наступления не существует, ведь ранее противник уже неоднократно заявлял об осенних и зимних кампаниях, которые в конце концов не были реализованы, отметил генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

По его словам, в первые недели марта фиксировалось оживление действий врага. В частности, противник оказывал давление на значительной протяженности линии фронта — от Сумского региона до района Гуляйполя.

Одним из ключевых направлений оставалось Покровское направление, где украинские военные своевременно разоблачили подготовку наступления. Была проведена дополнительная разведка, установлены возможные сроки атаки, после чего нанесена серия системных ударов. Именно это стало одним из решающих факторов, сорвавших планы противника по захвату Покровска и дальнейшему продвижению в сторону Мирнограда и Константиновки.

Также враг пытался активизироваться на южном направлении, в том числе вблизи Гуляйполя. Однако Силы обороны Украины смогли стабилизировать ситуацию, особенно на флангах, а также перейти к контратакам. Важным аспектом является не только содержание рубежей, но и упреждающее уничтожение резервов и подразделений, которые готовятся к наступлению.

"Мы знали, что для атаки на Гуляйполе Россия опрокинет опытных бойцов из Покровска. Мы обнаружили такие действия и провели системные атаки дронами, ракетами, авиацией, а также уничтожили непосредственно на поле боя эти резервы", – сказал генерал армии.

Ранее подобную тактику применили и в Александровском направлении, где враг пытался продвигаться вперед. Украинские силы смогли "перерезать" логистический коридор противника. В результате таких действий удалось не только ослабить врага, но и добиться освобождения отдельных территорий.

"У Украины есть успехи, они определяющие. Уже известно об освобождении территорий на Александровском направлении, Запорожье, частично возле Покровска. Отдельные сектора на Харьковщине, особенно возле Купянска, где мы отвергли врага. Это тоже знаковый момент", — подчеркнул Николай Маломуж.

