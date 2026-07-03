Наказ тікати до 4 липня: кримські колаборанти вивозять документи та масово «хворіють»

У тимчасово окупованому Криму серед місцевих колаборантів та представників загарбницької влади спостерігаються панічні настрої. Представники незаконних адміністрацій у кількох містах півострова почали гарячково згортати свою діяльність та готувати цінні речі до вивезення.

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Про початок термінових евакуаційних заходів стало відомо завдяки українському підпіллю, яке пильно стежить за діями ворога.

"Агенти руху "АТЕШ" повідомляють, що окупаційні адміністрації Керчі та Феодосії отримали терміновий наказ від так званих "влад Криму" повністю евакуювати цінні документи та техніку, — розповіли у спротиві, уточнивши жорсткі годинні рамки: — Термін виконання — до 3 липня включно".

Таку саму вказівку отримали керівники й деяких інших захоплених ворогом населених пунктів. Подібні розпорядження викликали справжній переполох серед місцевих чиновників-зрадників. Замість виконання наказів, багато з них вирішили просто врятувати власні шкури.

Партизани зазначають, що окремі службовці, які мали у своєму розпорядженні запаси пального, раптово почулися зле. Вони нашвидкуруч відкрили лікарняні чи відпустки під приводом погіршення здоров'я та втекли на територію Росії — до Краснодарського краю. У підпіллі нагадують, що схожа суєта загарбників уже відбувалася нещодавно, коли вони так само цілодобово готувалися до чогось перед 21 червня.

"Тоді наші інформатори виявились цілком правими — незабаром по військових об'єктах окупантів у Криму було завдано одного з найпотужніших ударів за багато місяців, — наголошують в "АТЕШ", додаючи: — Кримські колаборанти чудово розуміють, що розплата за скоєне близька, а російська ППО їх не врятує " .

Попри намагання ворога приховати свої дії, українські патріоти повністю контролюють ситуацію. Підпільники запевнили, що вони продовжують фіксувати кожне переміщення противника та збирати відомості про роботу загарбницьких структур. Уся ця важлива інформація без зволікань передається Силам оборони України для планування подальших дій.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що українські спецслужби продовжують ефективно знищувати авіаційну інфраструктуру ворога на окупованих територіях. Служба безпеки України здійснила успішну атаку за допомогою дронів-камікадзе на два стратегічно важливі військові об'єкти загарбників на Кримському півострові.