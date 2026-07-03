Приказ бежать до 4 июля: крымские коллаборанты вывозят документы и массово "болеют"

Во временно оккупированном Крыму среди местных коллаборантов и представителей захватнических властей наблюдаются панические настроения. Представители незаконных администраций в нескольких городах полуострова начали лихорадочно сворачивать свою деятельность и готовить ценные вещи к вывозу.

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О начале срочных эвакуационных мероприятий стало известно благодаря украинскому подполью, внимательно следящему за действиями врага.

"Агенты движения АТЕШ сообщают, что оккупационные администрации Керчи и Феодосии получили срочный приказ от так называемых "властей Крыма" полностью эвакуировать ценные документы и технику, — рассказали в сопротивлении, уточнив жесткие часовые рамки: — Срок выполнения — до 3 июля включительно".

Такое же указание получили руководители и некоторых других захваченных врагом населенных пунктов. Подобные предписания вызвали настоящий переполох среди местных чиновников-предателей. Вместо выполнения приказов, многие решили просто спасти собственные шкуры.

Партизаны отмечают, что отдельные служащие, располагавшие запасами топлива, внезапно послышались плохо. Они наскоро открыли больничные или отпуска под предлогом ухудшения здоровья и бежали на территорию России — в Краснодарский край. В подполье напоминают, что похожая суета захватчиков уже происходила недавно, когда они так же круглосуточно готовились к чему-то 21 июня.

"Тогда наши информаторы оказались вполне правыми – вскоре по военным объектам оккупантов в Крыму был нанесен один из самых мощных ударов за многие месяцы, – отмечают в "АТЕШ", добавляя: – Крымские коллаборанты прекрасно понимают, что расплата за совершенное близка, а российская ПВО их не спасет " .

Несмотря на попытки врага скрыть свои действия, украинские патриоты полностью контролируют ситуацию. Подпольщики заверили, что они продолжают фиксировать каждое перемещение противника и собирать сведения о работе захватнических структур. Вся эта важная информация без промедлений передается Силам обороны Украины для планирования дальнейших действий.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что украинские спецслужбы продолжают эффективно уничтожать авиационную инфраструктуру врага на оккупированных территориях. Служба безопасности Украины совершила успешную атаку с помощью дронов-камикадзе на два стратегически важных военных объекта захватчиков на Крымском полуострове.