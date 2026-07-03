Приказ бежать до 4 июля: крымские коллаборанты вывозят документы и массово "болеют"

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Недилько Ксения
Во временно оккупированном Крыму среди местных коллаборантов и представителей захватнических властей наблюдаются панические настроения. Представители незаконных администраций в нескольких городах полуострова начали лихорадочно сворачивать свою деятельность и готовить ценные вещи к вывозу.
Иллюстративное фото
О начале срочных эвакуационных мероприятий стало известно благодаря украинскому подполью, внимательно следящему за действиями врага.
Такое же указание получили руководители и некоторых других захваченных врагом населенных пунктов. Подобные предписания вызвали настоящий переполох среди местных чиновников-предателей. Вместо выполнения приказов, многие решили просто спасти собственные шкуры.
Партизаны отмечают, что отдельные служащие, располагавшие запасами топлива, внезапно послышались плохо. Они наскоро открыли больничные или отпуска под предлогом ухудшения здоровья и бежали на территорию России — в Краснодарский край. В подполье напоминают, что похожая суета захватчиков уже происходила недавно, когда они так же круглосуточно готовились к чему-то 21 июня.
Несмотря на попытки врага скрыть свои действия, украинские патриоты полностью контролируют ситуацию. Подпольщики заверили, что они продолжают фиксировать каждое перемещение противника и собирать сведения о работе захватнических структур. Вся эта важная информация без промедлений передается Силам обороны Украины для планирования дальнейших действий.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что украинские спецслужбы продолжают эффективно уничтожать авиационную инфраструктуру врага на оккупированных территориях. Служба безопасности Украины совершила успешную атаку с помощью дронов-камикадзе на два стратегически важных военных объекта захватчиков на Крымском полуострове.