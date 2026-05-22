Надпотужні вибухи у РФ спричинили хаос і паніку: перекрито ключову трасу, аеропорт паралізовано

У ніч проти 22 травня російський Ярославль опинився під масованою атакою безпілотників. На тлі роботи систем протиповітряної оборони у місті та навколишніх районах пролунала серія потужних вибухів. Через загрозу нових ударів влада тимчасово перекрила частину траси М-8 у напрямку Москви, а місцевий аеропорт призупинив прийом і відправлення рейсів.

Фото: з відкритих джерел

За інформацією російських Telegram-каналів, перші вибухи жителі почули приблизно о 1:30 ночі. Очевидці повідомляли про щонайменше 15–20 гучних вибухів, які лунали один за одним. Перед цим у місті ввімкнули сирени повітряної тривоги. Місцеві жителі також розповідали про яскраві спалахи в небі та сигналізації автомобілів, що спрацьовували від вибухових хвиль у дворах житлових будинків.

Губернатор Ярославської області Михайло Євраєв заявив, що влада ухвалила рішення тимчасово обмежити рух транспорту на виїзді з міста в напрямку столиці РФ. Також на певний час було припинено роботу ярославського аеропорту через загрозу атаки дронів.

Пізніше Міністерство оборони РФ повідомило, що протягом ночі над різними регіонами країни нібито було збито 217 українських безпілотників. При цьому російська сторона не надала детальної інформації про можливі пошкодження інфраструктури чи наслідки ударів у самому Ярославлі.

Зранку обмеження на трасі М-8 були скасовані, а рух транспорту у напрямку Москви відновили. За офіційними даними місцевої влади, постраждалих унаслідок нічної атаки немає. Водночас жителів регіону попередили про можливе виявлення уламків безпілотників на території області та закликали не наближатися до підозрілих предметів.

"Коментарі" вже писали, що російські окупаційні війська під час весняно-літньої кампанії продовжать концентрувати основні зусилля на спробах повного захоплення Донецької області. Про це заявив військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак.