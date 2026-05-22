Сверхмощные взрывы в РФ повлекли хаос и панику: перекрыта ключевая трасса, аэропорт парализован

В ночь на 22 мая российский Ярославль оказался под массированной атакой беспилотников. На фоне работы систем противовоздушной обороны в городе и окрестных районах раздалась серия мощных взрывов. Из-за угрозы новых ударов власти временно перекрыли часть трассы М-8 в направлении Москвы, а местный аэропорт приостановил прием и отправку рейсов.

По информации российских Telegram-каналов, первые взрывы жители услышали около 1:30 ночи. Очевидцы сообщали о по меньшей мере 15–20 громких взрывов, раздававшихся один за другим. Перед этим в городе были включены сирены воздушной тревоги. Местные жители также рассказывали о ярких вспышках в небе и сигнализации автомобилей, срабатывавших от взрывных волн во дворах жилых домов.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что власти приняли решение временно ограничить движение транспорта на выезде из города в направлении столицы РФ. Также на время была прекращена работа ярославского аэропорта из-за угрозы атаки дронов.

Позже Министерство обороны РФ сообщило, что в течение ночи над разными регионами страны якобы были сбиты 217 украинских беспилотников. При этом российская сторона не предоставила подробной информации о возможных повреждениях инфраструктуры или последствиях ударов в самом Ярославле.

Утром ограничения на трассе М-8 были упразднены, а движение транспорта в направлении Москвы возобновлено. По официальным данным местных властей, пострадавших в результате ночной атаки нет. В то же время, жителей региона предупредили о возможном обнаружении обломков беспилотников на территории области и призвали не приближаться к подозрительным предметам.

