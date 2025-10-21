Надії ЗСУ на нову потужну зброю провалилися: у Раді шокували категоричною заявою

Народний депутат і секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що очікувати постачання Збройним силам України тисячі крилатих ракет FP-5 "Фламінго" в короткостроковій перспективі не доводиться. У ефірі Radio NV він пояснив, що ідея налагодження масштабного серійного виробництва цієї ракети одразу після її появи була малоймовірною й нереалістичною.

Фото: 24 Канал

Костенко нагадав, що заяви — зокрема твердження про 3 000 ракет — звучать простіше, ніж їх реалізація. Він зазначив, що має значний досвід служби в армії та спецслужбах і зараз працює з оборонно-промисловим комплексом, тому оцінює реалістичність таких планів з практичної точки зору. За його словами, на сьогодні в країни просто немає потрібної кількості "Фламінго", і найближчим часом ситуація навряд чи зміниться.

Нардеп також підкреслив, що тепер питання відповідальності за публічні обіцянки мають бути адресовані тим, хто їх оголошував або тим, хто мав забезпечити виконання поставлених завдань. Він припустив, що або президент був неправильно поінформований перед заявою, або ж командування й промислові структури не впоралися з реалізацією поставленого завдання. Костенко наголосив, що потрібно об’єктивно підрахувати реальні запаси та виробничі потужності, бо економічна і матеріальна ціна тисяч нормальних крилатих ракет є дуже високою.

