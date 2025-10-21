У Львові вже відкрито чекають на прихід Путіна: українців шокували порадою

44-річна львів’янка Оксана Омелян, яка нині проживає в Норвегії, опинилася в центрі резонансної ситуації через свої неоднозначні заяви щодо війни в Україні та майбутнього свого рідного міста. Відео з її коментарями опублікував у соціальних мережах чоловік, який представився як український біженець, що наразі перебуває за кордоном через втрату житла через російську агресію. Розмова відбулася в Норвегії, про що повідомляє автор відео.

Фото: скріншот

Редакція Zaxid.net ідентифікувала жінку на записі як Оксану Омелян зі Львова. В ході бесіди вона спершу скаржилася на те, що її сусіди, за її словами, не отримують належної державної допомоги на дітей. Однак потім розмова перейшла у політичну площину. Омелян заявила, що "чекає на Путіна" у Львові, що викликало значний резонанс серед користувачів мережі.

Вона також висловила думку, що в Україні заводи не працюють через те, що перебувають під контролем української влади. За словами жінки, багато підприємств, зокрема танковий завод, який раніше виробляв продукцію для Китаю, зупинили свою діяльність.

"Заводи не працюють, тому що там є Україна. Давно не працюють. 28 завод, танковий завод виробляв все на Китай. Слухай, не говори, що я не знаю, що робиться у Львові, я добре знаю Львів", – заявила Омелян.

Автор відео поставив запитання, чи буде ситуація кращою у випадку приходу Росії.

"Так, почне працювати… Але чим м’якше вони зайдуть, тим краще для всіх у майбутньому. А чим більше пручатимуться і не пускатимуть Росію, тим гірше. Вони розвалюють будинки і нищать людей", — сказала жінка.

Варто зазначити, що автор відео втратив своє житло через військові дії й наразі перебуває за межами України. На це львів’янка зухвало відповіла, що він може орендувати її квартиру у Львові, якщо захоче.

Як вже писали "Коментарі", у "Суспільному" відреагували на вимоги співачки Олі Полякової змінити правила Національного відбору на "Євробачення", погрожуючи у разі відмови судовими позовами.