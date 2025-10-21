Во Львове уже открыто ждут прихода Путина: украинцев шокировали советом

44-летняя львовянка Оксана Омелян, ныне проживающая в Норвегии, оказалась в центре резонансной ситуации из-за своих неоднозначных заявлений по поводу войны в Украине и будущего своего родного города. Видео с ее комментариями опубликовал в социальных сетях мужчина, представившийся как украинский беженец, находящийся за рубежом из-за потери жилья из-за российской агрессии. Разговор состоялся в Норвегии, о чем сообщает автор видео.

Редакция Zaxid.net идентифицировала женщину на записи как Оксану Емельян из Львова. В ходе беседы она сначала жаловалась на то, что ее соседи, по ее словам, не получают должной государственной помощи на детей. Однако затем разговор перешел в политическую плоскость. Емельян заявила, что "ждет Путина" во Львове, что вызвало значительный резонанс среди пользователей сети.

Она также выразила мнение, что в Украине заводы не работают из-за того, что находятся под контролем украинской власти. По словам женщины, многие предприятия, в том числе танковый завод, ранее производивший продукцию для Китая, остановили свою деятельность.

"Заводы не работают, потому что там есть Украина. Давно не работают. 28 завод, танковый завод производил все на Китай. Слушай, не говори, что я не знаю, что делается во Львове, я хорошо знаю Львов", – заявила Емельян.

Автор видео задал вопрос, будет ли ситуация лучше в случае прихода России.

"Да, начнет работать… Но чем мягче они зайдут, тем лучше для всех в будущем. А чем больше будут сопротивляться и не пускать Россию, тем хуже. Они разваливают дома и уничтожают людей", — сказала женщина.

Стоит отметить, что автор видео потерял свое жилье из-за военных действий и находится за пределами Украины. На это львовянка дерзко ответила, что может арендовать ее квартиру во Львове, если захочет.

