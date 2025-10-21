Надежды ВСУ на новое мощное оружие провалились: в Раде шокировали категорическим заявлением

Народный депутат и секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что ожидать поставок Вооруженным силам Украины тысячи крылатых ракет FP-5 "Фламинго" в краткосрочной перспективе не приходится. В эфире Radio NV он пояснил, что идея налаживания масштабного серийного производства этой ракеты сразу же после ее появления была маловероятной и нереалистичной.

Фото: 24 Канал

Костенко напомнил, что заявления — в частности, утверждение о 3 000 ракетах — звучат проще, чем их реализация. Он отметил, что имеет значительный опыт службы в армии и спецслужбах и сейчас работает с оборонно-промышленным комплексом, поэтому оценивает реалистичность таких планов с практической точки зрения. По его словам, на сегодняшний день у страны просто нет нужного количества "Фламинго", и в ближайшее время ситуация вряд ли изменится.

Нардеп также подчеркнул, что теперь вопросы ответственности за публичные обещания должны быть адресованы тем, кто их объявлял или тем, кто должен обеспечить выполнение поставленных задач. Он предположил, что либо президент был неправильно проинформирован перед заявлением, либо командование и промышленные структуры не справились с реализацией поставленной задачи. Костенко подчеркнул, что нужно объективно подсчитать реальные запасы и производственные мощности, потому что экономическая и материальная цена тысяч нормальных крылатых ракет очень высока.

Как уже писали "Комментарии", 44-летняя львовянка Оксана Емельян, ныне проживающая в Норвегии, оказалась в центре резонансной ситуации из-за своих неоднозначных заявлений по поводу войны в Украине и будущего своего родного города. Видео с ее комментариями опубликовал в социальных сетях мужчина, представившийся как украинский беженец, находящийся за рубежом из-за потери жилья из-за российской агрессии. Разговор состоялся в Норвегии, о чем сообщает автор видео.