Надежды ВСУ на новое мощное оружие провалились: в Раде шокировали категорическим заявлением

Секретарь Комитета ВР Костенко заявил, что массовое производство FP-5 «Фламинго» невозможно. Нардеп рассказал подробности провала производства.

21 октября 2025, 13:05
Народный депутат и секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что ожидать поставок Вооруженным силам Украины тысячи крылатых ракет FP-5 "Фламинго" в краткосрочной перспективе не приходится. В эфире Radio NV он пояснил, что идея налаживания масштабного серийного производства этой ракеты сразу же после ее появления была маловероятной и нереалистичной.

Надежды ВСУ на новое мощное оружие провалились: в Раде шокировали категорическим заявлением

Фото: 24 Канал

Костенко напомнил, что заявления — в частности, утверждение о 3 000 ракетах — звучат проще, чем их реализация. Он отметил, что имеет значительный опыт службы в армии и спецслужбах и сейчас работает с оборонно-промышленным комплексом, поэтому оценивает реалистичность таких планов с практической точки зрения. По его словам, на сегодняшний день у страны просто нет нужного количества "Фламинго", и в ближайшее время ситуация вряд ли изменится.

Нардеп также подчеркнул, что теперь вопросы ответственности за публичные обещания должны быть адресованы тем, кто их объявлял или тем, кто должен обеспечить выполнение поставленных задач. Он предположил, что либо президент был неправильно проинформирован перед заявлением, либо командование и промышленные структуры не справились с реализацией поставленной задачи. Костенко подчеркнул, что нужно объективно подсчитать реальные запасы и производственные мощности, потому что экономическая и материальная цена тысяч нормальных крылатых ракет очень высока.

