Над Україною нависла нова небачена загроза: Зеленський терміново забив на сполох

Президент України Володимир Зеленський заявив, що військові з Північної Кореї, які беруть участь у бойових діях на боці Росія проти України, отримують практичний досвід сучасної війни. За його словами, ці знання можуть бути використані після їхнього повернення додому, що створює додаткові ризики для регіональної безпеки. Про це глава держави повідомив в інтерв’ю Kyodo News.

Фото: з відкритих джерел

Зеленський наголосив, що наразі близько 10 тисяч північнокорейських військовослужбовців перебувають на території РФ. Він підкреслив, що особливу небезпеку становить не лише їхня чисельність, а й те, що вони опановують інструменти сучасної гібридної війни. Йдеться про протидію ракетним ударам, використання різних типів безпілотників — від FPV-дронів до далекобійних систем, а також технології на оптоволоконному управлінні.

Президент зауважив, що ці військові проходять навчання та набувають бойового досвіду в умовах активного протистояння, адже Україна відповідає на атаки РФ. Таким чином, північнокорейські підрозділи фактично тестують сучасні методи ведення війни в реальних умовах. На думку Зеленського, після повернення на батьківщину вони можуть інтегрувати отримані знання у власні збройні сили.

Раніше українська воєнна розвідка повідомляла, що військові КНДР поступово змінюють свою підготовку: від класичної піхотної тактики до роботи з високотехнологічними засобами. Зокрема, вони опановують управління бойовими дронами, а також системи радіоелектронної розвідки та боротьби.

