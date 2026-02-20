Загроза для кожного українця: РФ вкотре нищівно завдала удару по критичному об'єкту

У ніч на 20 лютого російські війська здійснили нову атаку ударними дронами на нафтогазову інфраструктуру Полтавської області. В результаті обстрілу виникла пожежа та зафіксовано руйнування, повідомила пресслужба компанії "Нафтогаз".

Фото: з відкритих джерел

За даними підприємства, під обстріл потрапив один з об’єктів інфраструктури. На місці працюють підрозділи ДСНС та аварійні служби, ліквідовуючи наслідки в умовах підвищеної небезпеки та ризику повторних атак.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький підкреслив, що ця атака є черговим цілеспрямованим ударом по енергетичних об’єктах країни. За його словами, фахівці компанії спільно з рятувальниками роблять усе можливе, щоб оперативно ліквідувати наслідки та забезпечити безпеку персоналу.

Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич уточнив, що вночі під час чергового удару безпілотника БпЛА влучив у територію одного з підприємств Миргородського району.

"Унаслідок попадання виникла пожежа. За інформацією ДСНС ліквідація наслідків триває. На щастя, обійшлося без постраждалих", – повідомив Дяківнич.

Росія останнім часом систематично атакує об’єкти групи "Нафтогаз" по всій Україні. Лише від початку року зафіксовано понад двадцять ударів по підприємствах компанії. Наприклад, у ніч на 8 лютого дрони вдарили по об’єктах на Полтавщині, спричинивши пожежі та повні руйнування частини обладнання. Наступного дня, 9 лютого, окупанти знову атакували виробничі потужності "Нафтогазу" в інших регіонах. В обох випадках постраждалих не було, а пожежу вдалось оперативно ліквідувати.

