Угроза для каждого украинца: РФ в очередной раз сокрушительно нанесла удар по критическому объекту

В ночь на 20 февраля российские войска совершили новую атаку ударными дронами на нефтегазовую инфраструктуру Полтавской области. В результате обстрела возник пожар и зафиксированы разрушения, сообщила пресс-служба компании "Нафтогаз".

Фото: из открытых источников

По данным предприятия, под обстрел попал один из объектов инфраструктуры. На месте работают подразделения ГСЧС и аварийные службы, ликвидируя последствия повышенной опасности и риска повторных атак.

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий подчеркнул, что эта атака является очередным целенаправленным ударом по энергетическим объектам страны. По его словам, специалисты компании совместно со спасателями делают все возможное, чтобы оперативно ликвидировать последствия и обеспечить безопасность персонала.

Начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дьяковнич уточнил, что ночью во время очередного удара беспилотника БпЛА попал в территорию одного из предприятий Миргородского района.

"В результате попадания возник пожар. По информации ГСЧС ликвидация последствий продолжается. К счастью, обошлось без пострадавших", – сообщил Дьяковнич.

Россия в последнее время систематически атакует объекты группы "Нефтегаз" по всей Украине. Только с начала года зафиксировано более двадцати ударов по предприятиям компании. Например, в ночь на 8 февраля дроны ударили по объектам на Полтавщине, повлекшие пожары и полные разрушения части оборудования. На следующий день, 9 февраля, оккупанты снова атаковали производственные мощности "Нафтогаза" в других регионах. В обоих случаях пострадавших не было, а пожар удалось оперативно ликвидировать.

