Над Украиной нависла новая невиданная угроза: Зеленский срочно забил тревогу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военные из Северной Кореи, участвующие в боевых действиях на стороне России против Украины, получают практический опыт современной войны. По его словам, эти знания могут быть использованы по их возвращении домой, что создает дополнительные риски для региональной безопасности. Об этом глава государства сообщил в интервью Kyodo News.

Фото: из открытых источников

Зеленский подчеркнул, что в настоящее время около 10 тысяч северокорейских военнослужащих находятся на территории РФ. Он подчеркнул, что особую опасность представляет не только их численность, но и то, что они овладевают инструментами современной гибридной войны. Речь идет о противодействии ракетным ударам, использовании различных типов беспилотников — от FPV-дронов до дальнобойных систем, а также технологии на оптоволоконном управлении.

Президент отметил, что эти военные проходят обучение и приобретают боевой опыт в условиях активного противостояния, ведь Украина отвечает на атаки РФ. Таким образом, северокорейские подразделения фактически тестируют современные методы войны в реальных условиях. По мнению Зеленского, по возвращении на родину они могут интегрировать полученные знания в собственные вооруженные силы.

Ранее украинская военная разведка сообщала, что военные КНДР постепенно меняют свою подготовку от классической пехотной тактики до работы с высокотехнологичными средствами. В частности, они овладевают управлением боевыми дронами, а также системы радиоэлектронной разведки и борьбы.

