Російські терористичні війська посилили наступальну активність на північному сході України, зокрема поблизу державного кордону в Сумській області. За даними Інституту вивчення війни (ISW), йдеться про зростання кількості штурмових дій і спроб інфільтрації на українські позиції.

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Аналітики зазначають, що противник не досягає суттєвих проривів на фронті, однак на Сумщині фіксується підвищена активність російських підрозділів у прикордонних районах. Основною метою таких дій називають спроби проникнення малими групами для формування так званої "буферної зони" поблизу кордону з РФ.

Паралельно подібні інфільтраційні операції відбуваються і на Харківському напрямку — зокрема в районах Козачої Лопані та на північний схід від Харкова. Російська сторона заявляє про нібито локальні просування, однак незалежні оцінки не підтверджують змін лінії фронту.

У районах Куп’янська та Борової тривають інтенсивні бойові дії. Російські війська здійснюють регулярні атаки, проте українські сили оборони утримують позиції та стримують тиск противника.

Крім штурмових дій, РФ посилила обстріли транспортної інфраструктури та цивільних об’єктів у Харківській області, намагаючись ускладнити логістику та пересування українських сил.

Загалом ситуація на північному сході залишається напруженою: ворог продовжує тактику постійного тиску малими штурмовими групами, однак без досягнення стратегічних результатів.

Портал "Коментарі" раніше писав, що перший заступник голови комітету Держдуми РФ з оборони Олексій Журавльов заявив, що Росії необхідно посилити удари по транспортній інфраструктурі України, щоб нібито припинити атаки безпілотників по території РФ. На його думку, Москва повинна перейти до значно жорсткішого ведення війни, що, як він стверджує, наблизить капітуляцію Києва.